Mija rok od śmierci gwiazdy. "Jesteśmy zmęczeni"

Śmierć jednej z najwybitniejszych biathlonistek XXI wieku wstrząsnęła światem sportu. Laura Dahlmeier zginęła po obrywie skalnym podczas wyprawy w Pakistanie, wspinając się na szczyt Laila Peak. Miała 31 lat. Jej odejście wywołało falę wspomnień i hołdów ze strony kibiców oraz ludzi sportu z całego świata. Jak przyznał Andreas Dahlmeier, ojciec słynnej sportsmenki, z biegiem miesięcy wokół tragedii zrobiło się spokojniej, co pomogło jego rodzinie.

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"To miejsce stało się celem pielgrzymek"

- Rodzina trzyma się z dala od rozgłosu. Cieszymy się, że zainteresowanie stopniowo opadło i znów zapanował spokój. Jesteśmy zmęczeni - powiedział w rozmowie z t-online.de.

Rodzina nie planuje publicznych obchodów pierwszej rocznicy śmierci byłej biathlonistki. Mimo to miejsce pamięci w rodzinnym Garmisch-Partenkirchen nieustannie odwiedzają kibice. Wielu z nich zostawia kwiaty i zapala znicze przy tablicy poświęconej Dahlmeier.

- To miejsce stało się prawdziwym celem pielgrzymek - przyznał Andreas Dahlmeier. Jak dodał, jest to przestrzeń, w której ludzie mogą zatrzymać się na chwilę i oddać refleksji.

Jedna z największych gwiazd biathlonu

Laura Dahlmeier przez lata należała do ścisłej światowej czołówki biathlonu. Podczas igrzysk olimpijskich w Pjongczangu (rok 2018) zdobyła trzy medale - dwa złote i jeden brązowy. W sezonie 2016/17 sięgnęła po Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Na mistrzostwach świata wywalczyła łącznie aż 15 medali - siedem złotych, trzy srebrne i pięć brązowych. Jej osiągnięcia sprawiły, że na stałe zapisała się w historii tej dyscypliny.

Po zakończeniu kariery sportowej Dahlmeier poświęciła się swojej drugiej wielkiej pasji, czyli górom. Została licencjonowaną przewodniczką górską i narciarską, a także członkinią górskiego pogotowia ratunkowego. Tragicznie zginęła podczas wspinaczki, robiąc to, co kochała najbardziej.

Pamięć o Dahlmeier wciąż pozostaje żywa. Niemiecka telewizja ZDF pracuje obecnie nad filmem dokumentalnym poświęconym jej życiu i karierze. Jak poinformowano, zdjęcia realizowane są w różnych miejscach, a w produkcji wystąpią osoby z najbliższego otoczenia byłej biathlonistki.