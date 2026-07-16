Powrót na stronę główną

Niemcy odlecieli ws. Rosjan. "To oni najbardziej cierpią"

Decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o dopuszczeniu rosyjskich sportowców do rywalizacji na światowych arenach wywołała burzę. Tymczasem dochodzą głosy ze środowiska niemieckiej federacji narciarskiej, które pochwalają ten krok.
Władimir Putin - zdjęcie ilustracyjne
Fot. REUTERS/Kremlin.ru

Kwestia goszczenia sportowców z Rosji podczas międzynarodowej rywalizacji jest bardzo kontrowersyjna. Niektórzy mówią wręcz o skandalu. Pełnoskalowa wojna w Ukrainie, spowodowana napaścią wojsk rosyjskich, trwa bowiem bezustannie od 24 lutego 2022 roku. 

Zobacz wideo

Szokujące słowa Schwarzbacha i Rebensburg w sprawie Rosjan

Decyzja MKOl-u z 7 lipca 2026 roku powoduje, że nie mają już mocy postanowienia z 2022 i 2023 roku, które nakazywały wykluczenie zawodników i zawodniczek z Rosji. Co więcej, tym samym otwiera im się  furtka do kwalifikacji olimpijskich. 

Z pełną empatią do Rosjan podeszła mistrzyni olimpijska w slalomie gigancie z Vancouver 2010 Viktoria Rebensburg.

- Jeśli jesteś po prostu sportowcem w głębi duszy, to nie ma znaczenia, z którego kraju pochodzisz.  Uprawiasz sport, bo uważasz, że to najlepsze, co możesz robić - rywalizować na najwyższym poziomie i porównywać się z innymi. Dlatego to naturalnie niezwykle wspaniałe dla sportowców, którzy przyjeżdżają z Rosji i mogą ponownie brać udział w zawodach międzynarodowych - powiedziała w wywiadzie dla BR24Sport.

Wyrozumiałością wykazał się także członek zarządu i jeden z dyrektorów Niemieckiego Związku Narciarskiego (DSV) Stefan Schwarzbach. 

- Nie chodzi tylko o ukraińskich sportowców, ale oczywiście również o rosyjskich. Ostatecznie to oni najbardziej cierpią i prawdopodobnie najmniej ponoszą winę - podkreślił działacz. 

W toku rozmowy jednak Schwarzbach wyraźnie tonował nastroje. 

- To, czy okoliczności polityczne rzeczywiście zmieniły się na tyle, że można teraz znieść tę neutralność i pozwolić sportowcom ponownie rywalizować pod rosyjską flagą na Mistrzostwach Świata i Pucharze Świata, jest kwestią dyskusyjną - przyznał. 

- Obecnie nie widzimy odpowiednich warunków do powrotu rosyjskich sportowców - dodał Schwarzbach, mając na myśli brak kontroli antydopingowej w Rosji. 

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/100 Ile wyścigów Formuły 1 wygrał Robert Kubica?

Quiz dla długodystansowców. 100 pytań ze sportu, zaproś rodzinę i znajomych do rozwiązywania!
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji