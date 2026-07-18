Mama Tomasiaka starła się z Piesiewiczem. Skoczek mówi wprost: "Byłem dumny"

Kacper Tomasiak był absolutnym polskim bohaterem zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie. Wywalczył wówczas trzy medale - dwa srebrne i jeden brązowy. Mimo to po powrocie do kraju czekały go kłopoty. Skoczek mógł nie otrzymać znacznej części obiecanej przez PKOl nagrody, co miało związek z upadkiem giełdy zondaCrypto - jednego z największym sponsorów komitetu.

REKLAMA

Zobacz wideo

Konflikt między Piesiewiczem a Tomasiakiem. Mama skoczka postawiła ultimatum

Problem musiał rozwiązać prezes PKOl-u, Radosław Piesiewicz. Na spotkaniu z mamą polskiego skoczka Kingą Tomasiak zaproponował jednak dwie niezbyt satysfakcjonujące opcje. Jak relacjonowała, jedna z nich zakładała comiesięczną regulację zaległości w ratach. Problem w tym, że miałoby to zająć aż 7 lat. Druga zależałaby od znalezienia sponsora, który zgodziłby się pokryć zaległości, tyle że Tomasiak dostałby swoją część "na końcu". Wobec tego kobieta mocno postawiła się Piesiewiczowi.

W rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty ujawniła, że postawiła mu ultimatum. - Podczas naszego spotkania powiedziałam do pana Piesiewicza, że chętnie podziękuję mu za rozwiązanie sprawy, ale dopiero wtedy, gdy wszystkie pieniądze znajdą się na koncie Kacpra - mówiła. Ba, miała nawet zagrozić, że jeśli nie otrzyma całej kwoty, jej syn zwróci przekazane mu w nagrodę mieszkanie.

Zobacz też: Chwalińska ma nowego sponsora! Postawiła na polską markę

Tomasiak komentuje, co zrobiła jego mama. "Byłem po prostu dumny"

Teraz do tej sytuacji odniósł się sam skoczek. W rozmowie z tym samym portalem pytany był, czy wariant z mieszkaniem faktycznie był rozważany. - Ostatecznej decyzji nie podjęliśmy, ale faktycznie mocno zastanawialiśmy się nad tym, czy powinniśmy je przyjąć. Faktycznie mogę potwierdzić, że braliśmy to pod uwagę zwrot nieruchomości. Chcieliśmy jedynie, by PKOl wywiązał się ze swojej obietnicy finansowej. Profbud dość szybko jednak wyjaśnił sytuację i dzisiaj cieszę się, że tak się to skończyło - odpowiedział.

Ostatecznie firma Profbud wydała oświadczenie, że przekazanie mieszkania Tomasiakowi było jej autorską inicjatywą, podjętą niezależnie od PKOl-u. W związku z tym nieruchomość pozostała w rękach olimpijczyka. Nagrody pieniężne dla niego oraz pozostałych medalistów ostatecznie też udało się wywalczyć, do czego przyczyniła się nieustępliwa postawa pani Tomasiak. - Byłem po prostu dumny z mamy. Cieszę się, że sporo osób ze środowiska sportowego doceniło to, co mama zrobiła, byśmy ostatecznie otrzymali wszystkie pieniądze. Wykonała świetną robotę, a ja jestem szczęśliwy, że to zostało dostrzeżone nie tylko u nas w domu. Wiem, że nie mógłbym mieć lepszego menedżera - skomentował skoczek.