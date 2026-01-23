Polacy pokazują moc przed igrzyskami! Mamy złoto i brąz PŚ!

W piątek rozpoczęły się zawody Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. Zmagania w niemieckim Inzell to świetna okazja dla m.in. polskich sportowców, by sprawdzić się tuż przed nadchodzącymi igrzyskami olimpijskimi w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Oprócz tego można zakwalifikować się na marcowe mistrzostwa świata. Do Niemiec udali się m.in. Damian Żurek, Kaja Ziomek-Nogal czy Martyna Baran, którzy są czołowymi panczenistami.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Czerwonka wróciła i zwyciężyła w mistrzostwach Polski. "Walczę o igrzyska"

PŚ w łyżwiarstwie szybkim: Polscy panczeniści z medalami

Jako pierwsza zameldowała się Kaja Ziomek-Nogal. Polka z czasem 37,22 zajęła trzecie miejsce w biegu na 500 metrów. Jak zauważa polsatsport.pl zabrakło jej do drugiej Jutty Leerdam zaledwie... 0,001 sekundy. Rywalizację zwyciężyła Femke Kok, która uzyskała 36,87 s.

Jeśli chodzi o pozostałe Biało-Czerwone, to Andżelika Wójcik uplasowała się na piątym miejscu. Dziesiąta była Martyna Baran a 13. miejsce zajęła Karolina Bosiek.

W finale rywalizacji na 500 metrów mężczyzn z kapitalnej strony pokazał się Damian Żurek. Polak finiszował z czasem 34,09, co dało mu rekord toru ale i złoty medal! Nasz panczenista był lepszy od Jordana Stolza o 0,17 s. Na najniższym stopniu podium stanął Marten Liiv. Był on wolniejszy od drugiego Stolza o 0,03 s. Marek Kania zajął ostatecznie szóste miejsce.