Wstyd i żenada w wykonaniu Polaków w Oberstdorfie. "Nie-Loty"

Polscy kibice mogą odczuwać marazm, oglądając skoki reprezentantów Polski w bieżącym sezonie. W Pucharze Świata, nie licząc niektórych występów Kacpra Tomasiaka, idzie bardzo słabo. O szansach na medal igrzysk olimpijskich raczej nie ma co rozmawiać. Nie inaczej było również w przypadku pierwszego konkursu indywidualnego mistrzostw świata w lotach, który odbył się w piątek 23 stycznia w Oberstdorfie.

Tak źle nie było od lat! W sieci drwią z Polaków po kompromitacji

W drugiej serii oglądaliśmy tylko jednego Polaka - Piotra Żyłę, który ukończył rywalizację na 16. miejscu. Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch i Dawid Kubacki zajęli lokaty poza czołową trzydziestką. Jak zauważył Adam Bucholz z portalu "Skijumping.pl", to pierwsza taka sytuacja od 14 lat.

W sieci momentalnie zawrzało i zaroiło się od krytycznych słów pod adresem kadry prowadzonej przez Macieja Maciusiaka. - Wiem, nie będzie oryginalnie. Raczej przaśnie. W zamyśle trochę złośliwie. "Nie-Loty" - czytamy na profilu Patryka Serwańskiego z RMF FM na portalu X.

- Reprezentacja Polski chyba naprawdę jest w tak marnym położeniu, że konieczność przejścia na skocznię do lotów przynosi niebywałe rozstrojenie. Kadra jest tej zimy tak niestabilna, że inny typ obiektu = katusze - stwierdził Wiktor Marczuk z TVP Sport.

- Aż się przypomniał blamaż na MŚ w lotach 2008. Też Oberstdorf - pisze inny z dziennikarzy TVP Sport, Mateusz Leleń. Wówczas Polacy w zawodach drużynowych zajęli dopiero dziesiąte miejsce.

- Kto by 10 lat temu pomyślał, że upadek polskich skoków narciarskich będzie bardziej spektakularny, niż fińskich - napisał Patryk Pancewicz.

Suchej nitki na polskich skoczkach nie pozostawili również kibice. - Maciusiak musi zostać zwolniony po sezonie - czytamy w jednym z wpisów. - Jestem po prostu zrezygnowany, jeśli chodzi o to wszystko. Kamila dziś pokonali: Simon Amman (lat 44), informatyk z Japonii, Jarkko Maatta. Masakra - wylicza kolejny z fanów.

- Czy Aleksander Zniszczoł powalczy z Domenem Prevcem o KK? Bo z jego wypowiedzi między wierszami czuć, że tak - pisze w szyderczy sposób jeszcze jeden zdruzgotany kibic.

- Niedzielna walka o wejście do serii finałowej konkursu drużynowego zapowiada się pasjonująco - czytamy we wpisie Karola Tyńca z portalu legia.net.

Piątkowe zawody padły łupem lidera PŚ, Domena Prevca. Podium uzupełnili Ren Nikaido i Marius Lindvik. Na sobotę zaplanowano drugi konkurs indywidualny, a w niedzielę odbędzie się rywalizacja drużynowa.

