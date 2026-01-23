Podolski ma już dość Polski. Atakuje prezydenta

Lukas Podolski od dłuższego czasu jest zainteresowany przejęciem sterów w Górniku Zabrze. Na początku grudnia 2025 roku mistrz świata nabył 8,3% akcji od Allianz Polska Services Sp. z o.o. Ten krok pozwolił mu stać się drugim po władzach miejskich udziałowcem klubu. Kolejnym krokiem dla legendy klubu było przejęcie pakietu większościowego.

Podolski ponownie grzmi. "Prywatyzacja to nie jest temat wyłącznie jednej osoby"

W czwartek informowaliśmy o wpisie Lukasa Podolskiego, mistrz świata odniósł się w nim do ostatniego spotkania prywatyzacyjnego, stwierdzając, że aktualna sytuacja zmierza donikąd, a termin lutowy jest bardzo wątpliwy. Zaledwie dzień później Podolski ponownie postanowił skonfrontować się z władzami miasta w mediach społecznościowych.

- Widzę, że po wczorajszym wpisie pojawiło się dużo komentarzy. Prywatyzacja to nie jest temat wyłącznie jednej osoby - prezydenta. Urząd to również wiceprezydent i ludzie w zespole ds. prywatyzacji… - podkreślił na portalu X Lukas Podolski.

Zupełnie odmienne stanowisko mają władze miasta

W zupełnie odmiennym tonie do Podolskiego wypowiadał się prezydent miasta. Kamil Żbikowski stwierdził, że do złożenia uchwały o sprzedaży klubu ma dojść jeszcze w lutym, co zupełnie nie koresponduje z wersją piłkarza Górnika.

- Prace nad prywatyzacją są na ukończeniu. Potrwają najdłużej do połowy lutego - stwierdził Żbikowski podczas styczniowej Rady Miasta.

Michał Siara w rozmowie z portalem Meczyki podkreślił, że "granica cierpliwości została przekroczona". Sam Podolski jest coraz bardziej zmęczony całą sytuacją, w ostatnim czasie miał nawet nie brać bezpośredniego udziału w rozmowach.

Górnik Zabrze w tym sezonie kapitalnie radzi sobie w Ekstraklasie. Zespół Podolskiego znajduje się na drugim miejscu w ligowej tabeli. W rundzie wiosennej Górnicy pierwszy mecz zagrają 31 stycznia. Na własnym stadionie zmierzą się z Piastem Gliwice.