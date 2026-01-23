Podolski ma już dość Polski. Atakuje prezydenta

Lukas Podolski od dłuższego czasu jest zainteresowany przejęciem sterów w Górniku Zabrze. Na początku grudnia 2025 roku mistrz świata nabył 8,3% akcji od Allianz Polska Services Sp. z o.o. Ten krok pozwolił mu stać się drugim po władzach miejskich udziałowcem klubu. Kolejnym krokiem dla legendy klubu było przejęcie pakietu większościowego.
W czwartek informowaliśmy o wpisie Lukasa Podolskiego, mistrz świata odniósł się w nim do ostatniego spotkania prywatyzacyjnego, stwierdzając, że aktualna sytuacja zmierza donikąd, a termin lutowy jest bardzo wątpliwy. Zaledwie dzień później Podolski ponownie postanowił skonfrontować się z władzami miasta w mediach społecznościowych.
- Widzę, że po wczorajszym wpisie pojawiło się dużo komentarzy. Prywatyzacja to nie jest temat wyłącznie jednej osoby - prezydenta. Urząd to również wiceprezydent i ludzie w zespole ds. prywatyzacji… - podkreślił na portalu X Lukas Podolski.
Zobacz też: Oto następca Ziółkowskiego w Legii. "Spełnienie marzeń"
W zupełnie odmiennym tonie do Podolskiego wypowiadał się prezydent miasta. Kamil Żbikowski stwierdził, że do złożenia uchwały o sprzedaży klubu ma dojść jeszcze w lutym, co zupełnie nie koresponduje z wersją piłkarza Górnika.
- Prace nad prywatyzacją są na ukończeniu. Potrwają najdłużej do połowy lutego - stwierdził Żbikowski podczas styczniowej Rady Miasta.
Michał Siara w rozmowie z portalem Meczyki podkreślił, że "granica cierpliwości została przekroczona". Sam Podolski jest coraz bardziej zmęczony całą sytuacją, w ostatnim czasie miał nawet nie brać bezpośredniego udziału w rozmowach.
Górnik Zabrze w tym sezonie kapitalnie radzi sobie w Ekstraklasie. Zespół Podolskiego znajduje się na drugim miejscu w ligowej tabeli. W rundzie wiosennej Górnicy pierwszy mecz zagrają 31 stycznia. Na własnym stadionie zmierzą się z Piastem Gliwice.