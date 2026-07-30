Iga Świątek lada dzień rozpocznie rywalizację w tysięczniku w Toronto. Polka przygotowuje się do ostatniego wielkoszlemowego turnieju w tym sezonie, czyli US Open. To będzie także ostatnia szansa w 2026 roku, by udowodnić, że możemy jeszcze liczyć na dobre wyniki osiągane przez Raszyniankę pod wodzą Francisco Roiga.

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Sidor nie ma wątpliwości. "Roig mnie nie przekonuje"

Współpraca ta bowiem nie układa się jak na razie zbyt dobrze. Polka nie tylko nie wygrała żadnego turnieju w tym sezonie, ale także nie zdołała dotrzeć do żadnego finału. Wielkoszlemowe rywalizacje w Australian Open, Roland Garros i Wimbledonie także kończyły się słabymi występami Świątek. Nasza tenisistka zresztą dużo bardziej niż Rogiowi ma ufać innym członkom sztabu, o czym w rozmowie z Polska Press mówił Lech Sidor.

- Trenerzy się zmieniają, ale większość składu jest ta sama. Iga chyba bardziej ufa Darii Abramowicz, Maciejowi Ryszczukowi niż kolejnym szkoleniowcom - stwierdził ekspert. Ponadto niezbyt dobrze ocenia samego hiszpańskiego szkoleniowca i wprost wskazuje aspekt, który może być problematyczny w pracy ze Świątek.

- Może taki drugi trener rzeczywiście byłby potrzebny, ale czy to Idze pomoże, nie wiadomo, dopóki się nie pojawi. Świątek generalnie nie jest otwarta na przyjęcie do swojego sztabu byle kogo. Jest skryta i trzeba wiele czasu, aby ktoś nowy do niej dotarł - mówił Sidor. Jego zdaniem Raszynianka musi być pewna tego, że "warto komuś zaufać i rzucić się za jego metodami pracy w ogień".

- Jak patrzę na jego przeszłość trenerską, to nie bardzo widzę, że to jest dla Igi najlepszy trener na świecie. Wprowadzanie u niej bardziej spokojnej i cierpliwej gry do końca mnie nie przekonuje. Do tego nie trzeba też trenera z tak zwanej pierwszej ligi. Sam jego [Roiga - red.] warsztat również mnie nie zwala z nóg - podkreślił i dodał, że nawet podczas pracy z Rafą Nadalem hiszpański trener "stał raczej w drugim rzędzie" aniżeli pełnił funkcję pierwszego szkoleniowca.

- Nadal miał w karierze dwóch trenerów, swojego wujka Toniego oraz Carlosa Moyę, a także czternastu pomagierów. Roig był dobrym doradcą, ale nie był nigdy jego pierwszym trenerem - zauważył Sidor i zaznaczył, że Hiszpan nie dotarł do głowy Polki. Jego zdaniem rady dotyczące spokojniejszej gry mogłaby równie dobrze wystosować sztuczna inteligencja. Co zatem dzieje się z Raszynianką?

- Jej głowa i psychika nie wytrzymują pewnych założeń, które trener chce wprowadzać w życie. Gdy nie udaje się jej tego realizować, wraca do czasów współpracy z Wimem Fissetem, gdy często była sfrustrowana. Wówczas Iga bardziej przegrywa sama ze sobą, niż ktoś ją ogrywa - wyjaśnił Sidor.

Pozostaje liczyć na to, że Świątek znajdzie dobrą formę na tysięcznik w Toronto. Rywalizacja w Kanadzie rozpocznie się 2 sierpnia i potrwa do 13 sierpnia. Losowanie drabinki turniejowej zaplanowano na piątek 31 lipca.

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