77 minut wystarczyło. Tak zagrał Majchrzak w Waszyngtonie

Kamil Majchrzak (72. ATP) kapitalnie spisał się na rozpoczęcie turnieju ATP 1000 na kortach w Waszyngtonie i niespodziewanie pokonał 7:5, 7:6 (7:4) w I rundzie Amerykanina Tommy'ego Paula (21. ATP). W 1/8 finału rywalem Polaka był kolejny Amerykanin, rozstawiony w imprezie z "3" - Taylor Fritz (10. ATP).

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Taylor Fritz serwował jak maszyna

Początek meczu był fatalny dla Kamila Majchrzaka. Przegrał pierwsze siedem punktów, po chwili został przełamany, a po niespełna kwadransie było już 0:3. W szóstym gemie Polak obronił aż trzy break-pointy, ale i tak nie był w stanie odrobić strat. Przy serwisie Fritza w pięciu gemach zdobył bowiem zaledwie trzy punkty. Amerykanin wykorzystał pierwszą piłkę setową.

- Genialny start i przy tak dysponowanym Fritzie na serwisie, tak dobrze grającym, Majchrzak nie miał jak go podejść. Zobaczymy, czy będzie w stanie dalej Amerykanin utrzymać taką jakość serwowania - podsumował komentator Polsatu Sport. Fritz wygrał aż 92 proc. punktów po pierwszym (12/13) i 80 proc. po drugim serwisie (8/10).

Amerykanin już w pierwszym swoim gemie serwisowym w drugim secie miał aż trzy asy! W trzecim gemie Majchrzak wyszedł z nie lada opresji, bo obronił aż cztery break pointy. Po raz kolejny miał je w piątym gemie. Prowadził 40:30, ale zepsuł bekhend z końcowej linii, a w kolejnej akcji Fritz zagrał świetnego winnera z forhendu wzdłuż linii i miał kolejną szansę na przełamanie. Tym razem ją wykorzystał, bo po długiej wymianie Majchrzak wyrzucił piłkę w aut z bekhendu wzdłuż linii. Amerykanin prowadził 3:2 i był na łatwej drodze do kolejnej rundy. W trzech swoich kolejnych gemach serwisowych przegrał w sumie trzy punkty i pewnie awansował do kolejnej fazy turnieju.

Mecz trwał godzinę i 17 minut.

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Fritz w ćwierćfinale zmierzy się z lepszym z meczu: Alex Michelsen (USA, 40. ATP) - Adrian Mannarino (Francja, 47. ATP).

1/8 finału turnieju w Waszyngtonie: Taylor Fritz - Kamil Majchrzak 6:3, 6:4