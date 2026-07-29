Wydało się. Były trener Świątek w sztabie szkoleniowym jej wielkiej rywalki!

- Będę jechał w najbliższym czasie na okres próbny, do jakiejś tam zawodniczki nazwijmy to już gdzieś z czuba WTA. Nazwiska na razie nie podajemy. Uważam, że jak zawodnik wie, z kim chce pracować i sam bierze telefon i dzwoni, tak jak było w tym przypadku, co tutaj teraz jadę, na ten okres próbny, to ja jestem gotowy podjąć rękawicę, żeby pojechać i spróbować, nawet jeżeli gdzieś mam z tyłu głowy, że to może nie być ta współpraca, bo potencjalnie może nie być - powiedział Piotr Sierzputowski miesiąc temu, gdy był gościem "Podcastu Eurosportu" u Piotra Karpińskiego.

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Ostapenko pokazała nagranie. Sierzputowski w roli głównej

W środę (29 lipca) wyszło na jaw, z kim obecnie współpracuje Sierzputowski. Były trener Igi Świątek był obecny na treningu Jeleny Ostapenko. Łotyszka opublikowała nagranie, w którym widać polskiego szkoleniowca.

Przypomnijmy, że pod wodzą Sierzputowskiego Świątek odniosła pierwszy duży sukces w swojej karierze. W 2020 roku triumfowała w wielkoszlemowym Roland Garros.

W kolejnym sezonie już na stałe weszła do światowej czołówki, wygrywając dwa turnieje. Sierzputowski trenował Raszyniankę w latach 2016-2021.

Przed rozpoczęciem współpracy z Ostapenko polski szkoleniowiec pracował z Amerykaninem Murphym Cassone oraz Danielem Michalskim. Obaj panowie balansują na granicy drugiej i trzeciej setki rankingu ATP.

Ostapenko natomiast zajmuje obecnie 29. miejsce w rankingu WTA. W przeszłości wygrała jeden turniej wielkoszlemowy w grze pojedynczej - w 2017 roku była najlepsza podczas zmagań na kortach Rolanda Garrosa.

Łotyszka często bywa nazywana tenisistką nieobliczalną. Co ciekawe, to właśnie z nią fatalny bilans spotkań ma Świątek. W sześciu spotkaniach rozgrywanych z Ostapenko nie pokonała jej ani razu.