Powrót na stronę główną

Wydało się. Były trener Świątek w sztabie szkoleniowym jej wielkiej rywalki!

Piotr Sierzputowski zapowiadał niedawno, że otrzymał pracę na okres próbny u jednej z czołowych tenisistek na świecie. Teraz okazało się, iż jest nią Jelena Ostapenko. A to przecież zawodniczka, która wielokrotnie pokonywała Igę Świątek, byłą podopieczną Sierzputowskiego.
Piotr Sierzputowski
Break Point/YouTube.com/screen

- Będę jechał w najbliższym czasie na okres próbny, do jakiejś tam zawodniczki nazwijmy to już gdzieś z czuba WTA. Nazwiska na razie nie podajemy. Uważam, że jak zawodnik wie, z kim chce pracować i sam bierze telefon i dzwoni, tak jak było w tym przypadku, co tutaj teraz jadę, na ten okres próbny, to ja jestem gotowy podjąć rękawicę, żeby pojechać i spróbować, nawet jeżeli gdzieś mam z tyłu głowy, że to może nie być ta współpraca, bo potencjalnie może nie być - powiedział Piotr Sierzputowski miesiąc temu, gdy był gościem "Podcastu Eurosportu" u Piotra Karpińskiego. 

Zobacz wideo Szymon Walków: Byliśmy uważni, utrzymaliśmy koncentrację

Ostapenko pokazała nagranie. Sierzputowski w roli głównej

W środę (29 lipca) wyszło na jaw, z kim obecnie współpracuje Sierzputowski. Były trener Igi Świątek był obecny na treningu Jeleny Ostapenko. Łotyszka opublikowała nagranie, w którym widać polskiego szkoleniowca. 

Przypomnijmy, że pod wodzą Sierzputowskiego Świątek odniosła pierwszy duży sukces w swojej karierze. W 2020 roku triumfowała w wielkoszlemowym Roland Garros.

W kolejnym sezonie już na stałe weszła do światowej czołówki, wygrywając dwa turnieje. Sierzputowski trenował Raszyniankę w latach 2016-2021. 

Przed rozpoczęciem współpracy z Ostapenko polski szkoleniowiec pracował z Amerykaninem Murphym Cassone oraz Danielem Michalskim. Obaj panowie balansują na granicy drugiej i trzeciej setki rankingu ATP.

Ostapenko natomiast zajmuje obecnie 29. miejsce w rankingu WTA. W przeszłości wygrała jeden turniej wielkoszlemowy w grze pojedynczej - w 2017 roku była najlepsza podczas zmagań na kortach Rolanda Garrosa.

Łotyszka często bywa nazywana tenisistką nieobliczalną. Co ciekawe, to właśnie z nią fatalny bilans spotkań ma Świątek. W sześciu spotkaniach rozgrywanych z Ostapenko nie pokonała jej ani razu. 

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Im jesteś starszy, tym masz większe szanse na sukces w tym quizie. Chyba, że lubisz piłkę nożną...
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji