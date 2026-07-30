Wielkie wyzwanie przed Chwalińską. Celt wskazuje zagrożenia dla Polki

Maja Chwalińska (21. WTA) po finale Roland Garros zagrała tylko jedno spotkanie - w pierwszej rundzie Wimbledonu, gdzie dostała dziką kartę, prowadziła już 6:2, 5:3 (była piłka meczowa) z Mananchayą Sawangkaew (111. WTA), jednak zaczął dokuczać jej uraz i przegrała 6:2, 5:7, 2:6. Potem wracała do zdrowia i nie startowała w innych turniejach, przez co do gry wróci dopiero na północnoamerykańskich kortach twardych. Czy tam, choćby w US Open, stać ją na kolejny wielki, wręcz sensacyjny, sukces?

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Maja Chwalińska wraca do gry. Marek Furjan i Dawid Celt dyskutują o przyszłości Polki

O tym dyskutowali Marek Furjan i Dawid Celt w Q&A (sesja pytań i odpowiedzi) na youtube'owym kanale Break Point. Padło pytanie, czy 24-latka będzie jeszcze grać na takim poziomie jak w Roland Garros, gdzie dotarła do finału kosztem bardziej utytułowanych rywalek? - Uczciwie mówiąc, nie sądzę, że Maja Chwalińska będzie tenisistką, która bardzo regularnie będzie grała w finałach imprez wielkoszlemowych - zaczął Furjan.

- Nie mówię, że to nie może się wydarzyć. Broń Boże, nie będę zamykał drzwi, ale nie jest naturalną kandydatką. [...] Dużo bardziej doświadczone mają z tą regularnością problemy, więc pułapki będą - dodał. Po czym stał się trochę bardziej optymistyczny w kwestii Chwalińskiej.

- Pytanie, w jakim kontekście ją rozpatrujemy? Tenisistkę czołowej 30, 40, 50? Uważam, że jak najbardziej może tam zostać, nawet się tego spodziewam - stwierdził. Za moment znów ocenił, że o dużo większe sukcesy będzie niezwykle trudno. - Czy wejdzie w klincz z Sabalenką, Świątek, Pegulą w walce o numer jeden na świecie? Będę zaskoczony, mówiąc uczciwie, z całą miłością kibicowską do Majki - zaznaczył.

Celt czeka na to, co pokaże Chwalińska. Łatwo jej nie będzie

Następnie głos zabrał Celt, kapitan zawodniczki z Billie Jean King Cup. - Zgadzam się w stu procentach. Jestem bardzo ciekawy jej startów na kortach twardych - zaczął. - W zasadzie po Rolandzie nie mamy żadnych danych. Tylko ten jedyny, pechowy mecz na Wimbledonie. Od finału Roland Garros Maja rozegrała tylko jeden mecz, więc tak naprawdę, jak powiedziałeś, tych danych oraz informacji jest niewiele - kontynuował.

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Jego zdaniem najbliższe tygodnie powinny przynieść wiele odpowiedzi. - Teraz jest zgłoszona w zasadzie do każdego (dużego - red.) turnieju w Stanach Zjednoczonych (też Kanadzie i Meksyku - red.). Plan jest taki, że ma zagrać w każdym z nich. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie radzić sobie w tych trudnych warunkach, które są w Stanach o tej porze roku. Toronto jest wymagające, nie każdemu się tam dobrze gra, piłka lata, jest bardzo ciepło i wilgotno, trudno kontrolować piłkę - podsumował Celt.

Na początek Maja Chwalińska zagra w turnieju rangi WTA 1000 właśnie w Toronto (2-13 sierpnia). Potem będzie "tysięcznik" w Cincinnati (13-24 sierpnia), a następnie, zależnie od wcześniejszych wyników, zawody WTA 500 w Monterrey (24-29 sierpnia). Najważniejszym startem będzie US Open (30 sierpnia - 13 września), po którym Polka ma jeszcze wystąpić w zmaganiach poziomu WTA 500 w Guadalajarze (14-20 września).