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Pokazali, jak Świątek trenuje w Toronto. Kibice od razu zwrócili uwagę

Do mediów społecznościowych trafiło zdjęcie Igi Świątek, która przygotowuje się do rozpoczęcia turnieju w Toronto, którego jeszcze nigdy w swojej karierze nie wygrała. Internautów na zdjęciu zaniepokoiła jedna rzecz.
Iga Świątek
Fot. REUTERS/Toby Melville

Iga Świątek zatrudniła trenera Francisco Roiga na początku kwietnia tego roku i choć na razie nie zanotowali wspólnie żadnego sukcesu, to Hiszpan raczej nie musi się obawiać o swoją posadę. Polka po odpadnięciu w 1/8 finału Rolanda Garrosa przyznała, że zdecydowała się na dołączenie do sztabu drugiego szkoleniowca. - Zatrudniłam Francisco, wiedząc, że drugi trener zostanie na pewnym etapie dodany, bo Francisco nie "zrobi" całego sezonu. Tylko na razie jeszcze o tym za bardzo nie myślę i nie skupiam się na tym, bo wiem, że na kolejne turnieje pojedziemy wspólnie. Pewnie po Wimbledonie powiem coś więcej - mówiła Świątek, ale na razie wciąż nie wiadomo, kto będzie jej drugim trenerem. 

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Internauci zaniepokojeni jedną rzeczą na zdjęciu Igi Świątek

Na razie Iga Świątek przygotowuje się do kolejnego turnieju - WTA 1000 na kortach twardych w Toronto. Impreza ta rozpocznie się w najbliższą niedzielę. Polka trenuje już oczywiście w Toronto. Do mediów społecznościowych trafiło jej zdjęcie ze sztabem szkoleniowym. Oprócz Świątek na fotografii są m.in. psycholog Daria Abramowicz i trener przygotowania fizycznego - Maciej Ryszczuk.

Brakuje za to pierwszego trenera - Francisco Roiga. Fakt ten zauważyli internauci. - "A gdzie trener Roig" - pytają.

Sprawa może być bardzo prosta. Roig po prostu nie zrobił sobie zdjęcia lub nie ma go w Toronto. Świątek już jakiś czas temu podkreślała, że Hiszpan nie zawsze będzie z nią jeździł na wszystkie turnieje. Być może też dołączy do Toronto dopiero na jej pierwszy pojedynek. 

Świątek jeszcze nigdy w karierze nie wygrała turnieju w Toronto. Jej najlepszy wynik to półfinał w 2023 roku. Wtedy walkę o finał przegrała 2:6, 7:6, 4:6 z Amerykanką Jessicą Pegulą (3. WTA). Rok temu sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych odpadła w IV rundzie po porażce 6:7, 3:6 z Dunką Clarą Tauson. 

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Relacje na żywo z meczów Świątek w Toronto na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. 

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