Andriejewa wróciła do finału z Chwalińską. Tak mówi o Polce

- Dziękuję kibicom, którzy przyszli nie tylko dzisiaj, ale przez wszystkie trzy tygodnie. Czuję waszą miłość. Żałuję, że nie zobaczyliście lepszego meczu. Dałam z siebie wszystko, to Mirra była zbyt dobra. To jej wina - żartowała Maja Chwalińska po finale Roland Garros. Polka była największą sensacją tegorocznej imprezy, przeszła przez kwalifikacje i dotarła aż do decydującego o tytule spotkania, po drodze rozprawiając się m.in. z mistrzynią olimpijską Qinwen Zheng czy Anną Kalińską. Dopiero w finale zatrzymała ją Mirra Andriejewa - 3:6, 2:6. Dla Rosjanki był to pierwszy tytuł wielkoszlemowy w karierze.

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Mirra Andriejewa mówi o emocjach na Roland Garros. "Czułam jeszcze większą presję"

Andriejewa wciąż ma w pamięci ten wielki dzień. Choć teraz przed nią rywalizacja na kortach twardych, to przy okazji podcastu "Andy Roddick's Served" wróciła wspomnieniami do Roland Garros. Jak przyznała, z każdym odpadnięciem czołowej rywalki, ciążyła na niej coraz większa presja, z którą trudno było sobie poradzić.

- Nie spodziewałam się, że Aryna Sabalenka przegra w ćwierćfinale. Widziałam też, co stało się z Jannikiem Sinnerem, z Igą Świątek czy z Jeleną Rybakiną. Kiedy Aryna poniosła porażkę, pomyślałam: "Aha, to ciekawe". Jednak wraz z tymi myślami pojawiła się we mnie też nerwówka i czułam jeszcze większą presję - ujawniła Rosjanka. Co zrobiła, by poradzić sobie z emocjami? - Przeprowadziłam rozmowę z Conchitą, z psychologiem, żebym nie analizowała tych wydarzeń nadmiernie i skupiła się na tym, co zwykle robię. Sądzę, że to przyniosło efekt - stwierdziła.

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Andriejewa zaczęła mówić o Chwalińskiej. "Nie jest łatwą przeciwniczką"

Największa presja ciążyła na Andriejewej w samym finale. - Widziałam, jak Maja grała przez cały turniej. Szczerze mówiąc, bacznie ją obserwowałam, dlatego że poradziła sobie z Zheng już w pierwszej rundzie - stwierdziła. To właśnie w takich sytuacjach, gdy gra się z "czarnym koniem" turnieju, najłatwiej o potknięcie faworytek. Jak z tą presją poradziła sobie Andriejewa?

- Zgadzam się, że gra w finale z przeciwniczką z czołówki może byłaby łatwiejsze psychicznie, dlatego że oczekiwania byłyby niższe. Jednocześnie mówiłam sobie, że Chwalińska również nie jest łatwą przeciwniczką. Rozegrała przecież tak wiele meczów. To pomogło mi zachować spokój i nie wywierać na siebie zbyt dużej presji - puentowała.

Od czasu Roland Garros Andriejewa wystąpiła w dwóch turniejach, obu na trawie. Nie może być jednak zadowolona z występów. W Bad Homburg odpadła już po pierwszym meczu, a na Wimbledonie udało jej się wygrać tylko jedno spotkanie, eliminując Magdę Linette. A jak radziła sobie Chwalińska? Wystąpiła tylko w pierwszej rundzie Wimbledonu. Miała już nawet piłkę meczową i właśnie wtedy doznała kontuzji. Na kort powróci dopiero w najbliższych dniach.