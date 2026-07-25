"Wielki ból głowy" dla Świątek. Będzie musiała zdecydować

Opublikowano harmonogram rozgrywek tenisowych Igrzysk Olimpijskich 2028. Impreza odbędzie się w Los Angeles od 14 do 30 lipca. Tenisiści rozpoczną rywalizację w środę 19 lipca, a zakończą w piątek 28 lipca. Terminy mogą stanowić spory problem dla światowej czołówki.

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Turniej olimpijski wystartuje kilka dni po finałach Wimbledonu

Tenis na igrzyskach rozpocznie się 19 lipca, od gry mieszanej, dzień później wystartuje turniej singla. Wszystko zaledwie kilka dni po finałach Wimbledonu, które zaplanowano na weekend 15-16 lipca. W związku z tym finaliści będą mieli zaledwie kilka dni na przetransportowanie się do Los Angeles, poradzenie sobie ze zmianą strefy czasowej oraz zmianą kortów z trawiastych na ziemne.

Przed igrzyskami w Paryżu przerwa była dłuższa

Dużo lepiej rozplanowano kalendarz przed igrzyskami w Paryżu. Wówczas finały Wimbledonu odbyły się 13-14 lipca, a turniej tenisowy na kortach Rolanda Garrosa rozpoczął się 27 lipca. Dawało to światowej czołówce nie tylko czas na odpoczynek, ale też zapoznanie się z mączką.

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"Zdobycie medalu dla swojego kraju na igrzyskach olimpijskich to jedno z największych osiągnięć dla większości tenisistów, ale niektórzy z nich mogą być zmuszeni do podjęcia trudnej decyzji o opuszczeniu turnieju w Los Angeles. Wielu czołowych tenisistów rywalizuje we wszystkich trzech konkurencjach – mikście, grze podwójnej i singlu – więc mogą mieć pracowite dwa tygodnie w Los Angeles, nie mając chwili wytchnienia po Wimbledonie." - zauważa portal tennis365.com.

Dwa lata temu w turnieju panów triumfował Novak Djoković. Serb zapowiedział, że chciałby pojawić się w Los Angeles, aby powalczyć o obronę tytułu. U pań najlepsza była Quiwen Zheng, Chinka w półfinale pokonała Igę Świątek. Polka ostatecznie zdobyła brązowy medal, zwyciężając z Anną Karoliną Schmiedlovą.