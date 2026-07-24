Z taką oceną Sabalenka ukończyła szkołę. "Wiele osób mnie nie lubiło"

Aryna Sabalenka rozpoczęła obecny sezon od porażki w finale wielkoszlemowego Australian Open z Jeleną Rybakiną. Białorusinka powetowała sobie to triumfem w Sunshine Double, a więc w turniejach w Miami oraz Indian Wells. Rywalizacja na kortach ziemnych nie poszła po jej myśli, nie zdołała wywalczyć choćby jednego tytułu. Jeszcze gorzej poszło jej na trawie. Na tego typu rodzaju nawierzchni liderka rankingu WTA rozegrała dwa turnieje. W Berlinie odpadła w półfinale, zaś na Wimbledonie w 1/8 finału, gdzie lepsza okazała się podopieczna Tomasza Wiktorowskiego - Naomi Osaka.

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Sabalenka gościem "First&Red"

Białorusinka była gościem kanału "First&Red". W trakcie rozmowy poruszony został wątek edukacji. Sabalenka zapytana została o ten czas. - Czy pamiętasz, jaka byłaś w szkole? Jak się dogadywałaś z kolegami z klasy oraz czy miałaś dużo przyjaciół? - pytał prowadzący.

Wspomnienia z czasów szkolnych Aryny Sabalenki

- W szkole na lekcjach zawsze jest tak, że uczniowie dzielą się na grupy. Ja też miałam taką grupę, choć nie byłam w niej z najlepszymi przyjaciółmi. Oczywiście, byłam mile wdziana tam, gdzie chodziłam, choć wiele osób mnie nie lubiło. Pojawiały się wówczas żarty typu: "O, przyszłaś! Co tu robisz?". Do pewnego czasu byłam wzorową uczennicą. Oczywiście, od siódmej klasy mniej uczęszczałam do szkoły, co wiązało się z gorszymi ocenami. Niemniej ukończyłam szkołę z oceną dostateczną" - przyznała Sabalenka.

- Byłam bardzo dobrą uczennicą, dobrze dogadywałam się z nauczycielami. Powiedziałabym nawet więcej: byłam bardzo dobra w... ściąganiu, choć kiedy trzeba było, to umiałam zapamiętywać informacje" - żartowała tenisistka.

- W jedenastej klasie przeniesiono mi oceny z klasy dziesiątej, gdyż nie mogłam wówczas pojawić się na zajęciach. Pamiętam słowa wychowawczyni: "Aryna, mam nadzieję, że nie robimy tego wszystkiego na darmo" - skwitowała Białorusinka.

Tenisistka rodem z Mińska szykuje się do powrotu na twardą nawierzchnię wyniki. Sierpień obfituje w imprezy takie jak turniej w Toronto czy w Cincinnati, które stanowią preludium do ostatniego w kalendarzu turnieju Wielkiego Szlema, a więc US Open. Tam Sabalenka będzie broniła tytułu zdobytego przed rokiem.