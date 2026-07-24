Największe gwiazdy tenisa zbojkotują część US Open? Tego chcą

Wielkimi krokami zbliża się ostatni w tym roku turniej wielkoszlemowy. Jak będzie wyglądać US Open? Jak daleko zajdą polscy zawodnicy i polskie zawodniczki? Odpowiedzi na te pytania jeszcze nie znamy, ale w mediach pojawiły się niepokojące informacje dotyczące światowej czołówki.

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Problemy przed US Open. Gwiazd wysłały sygnał. Będzie bojkot?

"Największe gwiazdy tenisa wysłały mocny sygnał do US Open: chcą większej części przychodów z turnieju, bo inaczej nowy format miksta może pozostać niepewny. Jannik Sinner, Jessica Pegula, Aryna Sabalenka, Coco Gauff i Ben Shelton to niektóre z nazwisk wspierających ten ruch" - poinformował portal puntodebreak.com.

Tenisiści i tenisistki domagają się zwiększonego nakładu finansowego na to wydarzenie. Uważają, że powinni otrzymać większy udział w biznesie, który sami przecież pomagają stworzyć. Według cytowanego źródła organizatorzy zaoferowali nawet otwarcie rozmów przez radę zawodników i poruszyli negocjacje dotyczące funduszy, ale póki co nie ma żadnego konkretnego konsensusu.

"Bojkot ustanie dopiero wtedy, gdy nagroda pieniężna wzrośnie. Konflikt ten odzwierciedla coraz częstszy argument w profesjonalnym tenisie. To właśnie zawodnicy generują widowisko, przyciągają kibiców i utrzymują dużą część wartości komercyjnej dużych turniejów, ale domagają się większego udziału w zyskach" - czytamy.

Czas pokaże, czy US Open odbędzie się bez żadnych przeszkód. Kibice, czekający na ten turniej, zapewne nie chcą aby doszło do bojkotu i aby wszystkie mecze zostały rozegrane zgodnie z planem.