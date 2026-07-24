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"Najbardziej lubię Świątek". Słynna tenisistka wskazała wielki problem Polki

Iga Świątek nie ma ostatnio dobrej passy, czego najdobitniejszym potwierdzeniem była bardzo nieudana próba obrony tytułu na Wimbledonie. Obecnie Polka jest daleko od pierwszego miejsca w rankingu WTA, jednak zdaniem Dominiki Cibulkovej może tam wrócić. - Jestem tego całkiem pewna - mówi legenda w rozmowie z tennis365.com, gdzie analizuje problemy Świątek.
Iga Świątek
Fot. REUTERS/Toby Melville

Iga Świątek (8. WTA) jest daleko od najlepszej formy. Sporym rozczarowaniem okazał się Wimbledon, gdzie broniąca tytułu zawodniczka odpadła już w trzeciej rundzie po porażce 6:7(9-11), 2:6 z Alexandrą Ealą (29. WTA). Obecnie trudno sobie wyobrazić, że włączy się do walki o prowadzenie w światowym rankingu.

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Iga Świątek z problemami. Dominika Cibulkova mówi, z czego one wynikają

O problemach polskiej tenisistki wypowiedziała się Dominika Cibulkova w rozmowie z serwisem tennis365.com. - Kibicuję Idze Świątek. Uważam, że kiedy przegrywa, to tak naprawdę przegrywa sama ze sobą. Dlatego sądzę, że gdy jest odpowiednio nastawiona mentalnie, gotowa, twarda i silna, niewiele zawodniczek jest w stanie ją pokonać - powiedziała. 

Finalistka Australian Open 2014 wskazała, co według niej jest kluczem do sukcesu: - Wszystko zależy od pewności siebie. Oczywiście trzeba ciężko trenować i dużo ćwiczyć, ale tak - pewność siebie... Jeśli nie masz właściwego nastawienia, możesz ją stracić po zaledwie jednym meczu.

Czy tego zatem najbardziej brakuje Świątek? Tak zdaje się to oceniać Cibulkova. - Uważam, że z pewnością może wrócić na pozycję numeru jeden. Jestem tego całkiem pewna - powiedziała dawna numer cztery rankingu WTA.

Cibulkova mówi o rywalizacji z Sabalenką. Swojej i Świątek

Jeśli Polka chce wrócić na szczyt, będzie musiała pokonać Arynę Sabalenkę. Co łatwe nie będzie. -  Sabalenka jest mocna - przyznała Słowaczka, która pod koniec kariery poniosła dwie porażki z obecną liderką światowych list.

- Patrząc z mojej perspektywy... grałam z nią pod koniec mojej kariery i to prawdziwa (potęga - red.)  - podkreśliła Cibulkova. Docenia ona wielką klasę 28-latki, ale woli Polkę. - To świetna zawodniczka, ale najbardziej lubię Igę Świątek - zaznaczyła.

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Być może polska tenisistka pozytywnie zaskoczy Dominikę Cibulkovą oraz wielu innych swoich kibiców podczas turniejów na kortach twardych. Po "tysięczniku" w Toronto (2-13 sierpnia) 25-latka będzie bronić tytułu w turnieju WTA 1000 w Cincinnati (13-24 sierpnia), a potem przystąpi do US Open (30 sierpnia - 13 września).

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