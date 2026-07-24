"Najbardziej lubię Świątek". Słynna tenisistka wskazała wielki problem Polki

Iga Świątek (8. WTA) jest daleko od najlepszej formy. Sporym rozczarowaniem okazał się Wimbledon, gdzie broniąca tytułu zawodniczka odpadła już w trzeciej rundzie po porażce 6:7(9-11), 2:6 z Alexandrą Ealą (29. WTA). Obecnie trudno sobie wyobrazić, że włączy się do walki o prowadzenie w światowym rankingu.

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Iga Świątek z problemami. Dominika Cibulkova mówi, z czego one wynikają

O problemach polskiej tenisistki wypowiedziała się Dominika Cibulkova w rozmowie z serwisem tennis365.com. - Kibicuję Idze Świątek. Uważam, że kiedy przegrywa, to tak naprawdę przegrywa sama ze sobą. Dlatego sądzę, że gdy jest odpowiednio nastawiona mentalnie, gotowa, twarda i silna, niewiele zawodniczek jest w stanie ją pokonać - powiedziała.

Finalistka Australian Open 2014 wskazała, co według niej jest kluczem do sukcesu: - Wszystko zależy od pewności siebie. Oczywiście trzeba ciężko trenować i dużo ćwiczyć, ale tak - pewność siebie... Jeśli nie masz właściwego nastawienia, możesz ją stracić po zaledwie jednym meczu.

Czy tego zatem najbardziej brakuje Świątek? Tak zdaje się to oceniać Cibulkova. - Uważam, że z pewnością może wrócić na pozycję numeru jeden. Jestem tego całkiem pewna - powiedziała dawna numer cztery rankingu WTA.

Cibulkova mówi o rywalizacji z Sabalenką. Swojej i Świątek

Jeśli Polka chce wrócić na szczyt, będzie musiała pokonać Arynę Sabalenkę. Co łatwe nie będzie. - Sabalenka jest mocna - przyznała Słowaczka, która pod koniec kariery poniosła dwie porażki z obecną liderką światowych list.

- Patrząc z mojej perspektywy... grałam z nią pod koniec mojej kariery i to prawdziwa (potęga - red.) - podkreśliła Cibulkova. Docenia ona wielką klasę 28-latki, ale woli Polkę. - To świetna zawodniczka, ale najbardziej lubię Igę Świątek - zaznaczyła.

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Być może polska tenisistka pozytywnie zaskoczy Dominikę Cibulkovą oraz wielu innych swoich kibiców podczas turniejów na kortach twardych. Po "tysięczniku" w Toronto (2-13 sierpnia) 25-latka będzie bronić tytułu w turnieju WTA 1000 w Cincinnati (13-24 sierpnia), a potem przystąpi do US Open (30 sierpnia - 13 września).