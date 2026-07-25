Legenda ostro zareagowała na słowa Navratilovej. Poszło o testy płci

Rennae Stubbs jest legendą tenisa. Największe sukcesy odnosiła w deblu. Wygrała aż 60 turniejów rangi WTA, z czego cztery wielkoszlemowe. Nie udało jej się tylko sięgnąć po trofeum Roland Garros, choć w 2002 roku zamelodowała się w finale. Obecnie pełni rolę trenerki Sereny Williams. Prowadzi też swój podcast, w którym omawia gorące w świecie tenisa tematy. Nic więc dziwnego, że odniosła się do kwestii testów płci.

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Stubbs nie zgadza się z opinią Navratilovej ws. testów płci. "To nie jest problem"

"Już w tym miesiącu WTA wymagać będzie od wszystkich zawodniczek przeprowadzenia testów, by wyłowić kobiety mające specyficzne cechy genetyczne sugerujące ślady męskiej anatomii" - informował dziennikarz Ben Rothenberg.

Na te wieści błyskawicznie zareagowała m.in. Martina Navratilova. "WTA wspiera wszystkie kobiety. Prawdziwe kobiety. Nie ma czegoś takiego jak transfobiczny i inwazyjny test - to tylko wymaz z policzka, który robi się raz w życiu i trwa trzy sekundy. Jasne? Mężczyźni mogą swobodnie grać w turniejach męskich, niezależnie od tego, jak się identyfikują. Proste" - pisała na X, twierdząc, że w tym teście nie ma nic transfobicznego.

Ze zdaniem koleżanki nie zgadza się jednak Stubbs. Odniosła się do słów Navratilovej. - Tak, mam zupełnie odmienne zdanie niż to, które prezentuje Martina, a także wiele byłych tenisistek, dlatego że nie postrzegam [gry osób transpłciowych w WTA, przyp. red.] jako problemu - zaczęła, cytowana przez tennisuptodate.com. - Żaden mężczyzna nie podejmuje w wieku 18 bądź 20 lat decyzji typu: "Wiecie co? Chyba jestem w stanie zgarnąć tytuł na Wimbledonie, jeśli tylko zostanę kobietą. Dlatego zacznę brać estrogen i zrobię wszystko, by ten cel zrealizować" - mówiła.

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Stubbs uderza w WTA: To po prostu kuriozalne

- To, że WTA w ogóle zaczyna zajmować się takimi sprawami, jest po prostu kuriozalne - stwierdziła dosadnie. Jej zdaniem grupa osób, która jest transseksualna w tenisie, stanowi niewielki procent, o ile w ogóle takowe osoby istnieją. W związku z tym nie ma potrzeby ich identyfikowania. - Takie przypadki właściwie się nie zdarzają. Skupiamy się więc na tak znikomej, wręcz mikroskopijnej części społeczeństwa, by zamanifestować swoje stanowisko właśnie teraz. Dlaczego? Co się stało, że WTA zamierza wprowadzić te testy właśnie teraz, w połowie sezonu?" - zastanawiała się.

Decyzja WTA wywołała liczne spory w świecie tenisa. Jak dotąd o testach płci nagłośniej było w boksie czy lekkoatletyce. W tenisie do tej pory odnotowano tylko jeden przypadek osoby transseksualnej. "W latach 70. wśród kobiet występowała Renee Richards, urodzona w 1934 roku jako Richard Raskind. W 1979 roku dotarła do III rundy US Open i była notowana w czołowej '20' rankingu" - informował Mateusz Gaweł ze Sport.pl.