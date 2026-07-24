W przeszłości to Agnieszka Radwańska dawała Polakom największe powody do dumy w tenisie - zdobyła aż 20 tytułów rangi WTA w singlu. Tego najcenniejszego, a więc wielkoszlemowego wywalczyć się jednak nie udało. Później na kortach zaczęła brylować Iga Świątek. Polka szybko wygrała Roland Garros, a w kolejnych latach dołożyła jeszcze pięć zwycięstw w imprezach tej rangi. Łącznie na koncie ma 25 tytułów WTA. Teraz notuje spadek formy, a coraz częściej zaczyna się mówić o... Mai Chwalińskiej.

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Czy Polacy wierzą w Maję Chwalińską? Wyniki badania nie pozostawiają wątpliwości

24-letnia zawodniczka niespodziewanie dotarła aż do finału tegorocznego French Open. Później znakomicie grała w pierwszej rundzie Wimbledonu, miała już nawet piłkę meczową i właśnie wtedy nabawiła się kontuzji. Widać jednak, że ma ogromny potencjał do tego, by na stałe wkroczyć do czołówki tenisa. Czy w przyszłości będzie mogła pochwalić się większymi osiągnięciami od Świątek? Takie właśnie pytanie zadał Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, o czym informuje portal WP SportoweFakty.

Co sądzą ankietowani? Spośród ponad 1000 osób najwięcej, bo aż 51 procent, nie miało zdania w tej sprawie. 23 procent głosujących stwierdziło natomiast, że Chwalińska nie da rady. A ilu ankietowanych sądzi inaczej? 15 procent. Tylko tyle osób wierzy w to, że młodsza z Polek jest w stanie przebić osiągnięcia rodaczki. Pozostali głosujący przyznali, że nawet nie wiedzą, kim jest Chwalińska, co może nieco zaskakiwać. W ostatnich tygodniach nazwisko wicemistrzyni Roland Garros pojawiało się bowiem w nagłówkach niemal wszystkich gazet i portali internetowych. Usłyszał o niej cały świat.

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Trudne tygodnie przed Świątek

Teraz przed Świątek i Chwalińską zmiana nawierzchni na twardą. Zdecydowanie najwięcej punktów do obrony będzie miała pierwsza z pań. Przed rokiem dotarła m.in. do ćwierćfinału US Open, a także wygrała turnieje w Cincinnati i Seulu. A Chwalińska? W głównej drabince amerykańskiego turnieju wielkoszlemowego nie wystąpiła, bo odpadła już w drugiej rundzie kwalifikacji. Teraz przez eliminacje przebijać się nie będzie musiała.