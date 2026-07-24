To będzie duża zmiana w karierze Chwalińskiej. "Rozmowy są zaawansowane"

- Szczerze mówiąc, ciężko mi teraz coś mądrego powiedzieć. Myślę, że chwilkę potrwa, zanim dojdzie do mnie, co zrobiłam. Mam nadzieję, że to nie jest mój ostatni taki turniej - mówiła Maja Chwalińska tuż po finale Roland Garros. Tytułu zdobyć jej się nie udało, ale i tak ma ogromne powody do dumy. Zaliczyła gigantyczny awans w rankingu WTA, a także zarobiła wielkie pieniądze. Zyskała też sporą sławę, a ta otwiera jej drzwi do podpisania umów z kolejnymi sponsorami.

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Dzieje się! Maja Chwalińska jest bliska podpisania umowy

Obecnie sponsorzy Chwalińskiej wspierają także klub, który reprezentuje. Wkrótce jednak może dojść do przełomu w jej sprawie. - Maja na ten moment ma stałych sponsorów, których nie eksponuje na stroju, bo są też sponsorami klubu. Jestem właścicielem BKT, więc mogę zrezygnować z takiej ekspozycji na rzecz nowych sponsorów, którzy będą wspierać już stricte tenisistkę - zapowiadał Piotr Szczypka, menedżer 24-latki w rozmowie z WP SportoweFakty i zapowiedział, że już działa w tej sprawie.

- Rozmowy są zaawansowane, choć jeszcze niezakończone podpisem. Umowy czytamy bardzo wnikliwie przy współpracy z kancelariami prawnymi, żeby zabezpieczyć Maję w stu procentach. Dlatego tak długo to trwa - ujawnił. Kiedy możemy spodziewać się podpisania umowy? Okazuje się, że wkrótce. - Jest szansa, że dopniemy temat przed US Open, a może nawet w okolicach Toronto czy Cincinnati - zdradził Szczypka.

Oto stan zdrowia Chwalińskiej

Najważniejszą imprezą dla Chwalińskiej w tym sezonie będzie US Open, ostatni turniej wielkoszlemowy. Po raz pierwszy będzie miała okazję wystąpić w jego głównej drabince. To zasługa jej awansu w rankingu. W poprzednich latach musiała się kwalifikować, ale nigdy nie przebrnęła tego etapu.

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Zanim jednak Polka zagra w US Open, czeka ją kilka turniejów przygotowujących. Na korcie powinna pojawić się już na początku sierpnia, przy okazji WTA 1000 w Toronto. - Uspokajam kibiców, nie ma powodu do zmartwień. Ze zdrowiem Mai jest coraz lepiej. Trenuje z pełnym obciążeniem i przygotowuje się do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych - podkreślał menedżer tenisistki.