Menadżer ogłasza plany Chwalińskiej. Nowe wieści

- Oczywiście musi być uważna, bo kontuzja jest bardzo świeża, ale wszystko jest na dobrej drodze do powrotu. [...] Maja Chwalińska czuje się bardzo dobrze psychicznie. Dni ma wypełnione treningami, co pozwala łatwiej przejść przez okres leczenia po kontuzji. Cieszy się, że wróciła na kort - mówiła członkini jej sztabu Aleksandra Musiał.Mimo to tenisistka wycofała się z turnieju WTA 250 w Hamburgu. A jakie są jej dalsze plany?
22. zawodniczka światowego rankingu zgłosiła się do dwóch turniejów rangi WTA 1000 w Ameryce Północnej - najpierw zagra w Toronto (2-13 sierpnia), a następnie w Cincinnati (13-24 sierpnia). W dalszej perspektywie jest US Open (30 sierpnia - 13 września), ale to nie wszystko.
Chwalińska planuje także występ w zawodach rangi WTA 500 w Monterrey (też korty twarde), zaplanowanych na 24-29 sierpnia. Choć w przypadku rywalizacji w Meksyku jest pewne zastrzeżenie, o czym powiedział jej menedżer Piotr Szczypka w rozmowie z Interią Sport.
- Maja jest zgłoszona do tych wszystkich turniejów, ale powiem szczerze, że Monterrey stoi pod znakiem zapytania. Będzie to uzależnione od tego, jak zagra w dwóch pierwszych turniejach. Gdyby poszło jej bardzo dobrze, to wtedy można zrezygnować z Meksyku, aby lepiej się zregenerować i przygotować na US Open - oznajmił.
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Jeśli nie będzie żadnych komplikacji, tegoroczny występ w Nowym Jorku będzie wyjątkowy dla Mai Chwalińskiej, bo w tym Wielkim Szlemie jako jedynym jeszcze nie grała. Trzykrotnie przepadła w kwalifikacjach (pierwsza runda w 2024 r., druga runda w 2022 i 2025 r.), lecz tym razem ze względu na wysoki ranking od razu wejdzie do drabinki głównej.