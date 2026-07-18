Menadżer ogłasza plany Chwalińskiej. Nowe wieści

- Oczywiście musi być uważna, bo kontuzja jest bardzo świeża, ale wszystko jest na dobrej drodze do powrotu. [...] Maja Chwalińska czuje się bardzo dobrze psychicznie. Dni ma wypełnione treningami, co pozwala łatwiej przejść przez okres leczenia po kontuzji. Cieszy się, że wróciła na kort - mówiła członkini jej sztabu Aleksandra Musiał.Mimo to tenisistka wycofała się z turnieju WTA 250 w Hamburgu. A jakie są jej dalsze plany?

REKLAMA

Zobacz wideo Mural Kawu obok niszczejącego kompleksu kortów, na których zaczynała Chwalińska

Maja Chwalińska przygotowuje się na dalszą część sezonu. Oto jej plany na korty twarde w Ameryce Północnej

22. zawodniczka światowego rankingu zgłosiła się do dwóch turniejów rangi WTA 1000 w Ameryce Północnej - najpierw zagra w Toronto (2-13 sierpnia), a następnie w Cincinnati (13-24 sierpnia). W dalszej perspektywie jest US Open (30 sierpnia - 13 września), ale to nie wszystko.

Chwalińska planuje także występ w zawodach rangi WTA 500 w Monterrey (też korty twarde), zaplanowanych na 24-29 sierpnia. Choć w przypadku rywalizacji w Meksyku jest pewne zastrzeżenie, o czym powiedział jej menedżer Piotr Szczypka w rozmowie z Interią Sport.

Menedżer Chwalińskiej o jej planach startowych: "Wtedy można zrezygnować"

- Maja jest zgłoszona do tych wszystkich turniejów, ale powiem szczerze, że Monterrey stoi pod znakiem zapytania. Będzie to uzależnione od tego, jak zagra w dwóch pierwszych turniejach. Gdyby poszło jej bardzo dobrze, to wtedy można zrezygnować z Meksyku, aby lepiej się zregenerować i przygotować na US Open - oznajmił.

Sprawdź także: FIFA zmienia zasady gry na finiszu mundialu. "To może być niebezpieczne"

Jeśli nie będzie żadnych komplikacji, tegoroczny występ w Nowym Jorku będzie wyjątkowy dla Mai Chwalińskiej, bo w tym Wielkim Szlemie jako jedynym jeszcze nie grała. Trzykrotnie przepadła w kwalifikacjach (pierwsza runda w 2024 r., druga runda w 2022 i 2025 r.), lecz tym razem ze względu na wysoki ranking od razu wejdzie do drabinki głównej.