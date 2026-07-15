Chwalińska wycofuje się z gry! Jest pilny komunikat

Maja Chwalińska wciąż nie wróciła do gry po kontuzji, jakiej nabawiła się w trakcie I rundy Wimbledonu w starciu z Mananchayą Sawangkaew (6:2, 5:7, 2:6). Nie tak dawno jej menedżer Piotr Szczypka zapowiadał w rozmowie ze Sport.pl, że tenisistka wystąpi najwcześniej w turnieju WTA 250 w Hamburgu, który startuje 20 lipca. Nie było to jednak jeszcze przesądzone. Ostateczna decyzja zapadła w środę.

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Chwalińska nie zagra w Hamburgu. To już pewne

Przekazał ją na Facebooku Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała, do którego należy Chwalińska. Komunikat podajemy w całości poniżej:

"Drodzy kibice! Maja niestety nie wystąpi w tegorocznym turnieju WTA 250 MSC Hamburg Ladies Open. Mimo wyraźnej poprawy stanu zdrowia i postępów w rehabilitacji kostki, po konsultacjach z zespołem medycznym podjęta została decyzja o kontynuowaniu leczenia i wstrzymaniu powrotu do rywalizacji. Obecnie najważniejszym celem pozostaje pełne wyleczenie urazu oraz bezpieczny powrót do gry na najwyższym poziomie.

"Wiemy, jak bardzo Maja czekała na możliwość ponownego występu na kortach ziemnych w Hamburgu, dlatego decyzja o wycofaniu się z turnieju nie była łatwa. Wierzymy jednak, że cierpliwość i konsekwentna rehabilitacja pozwolą jej wrócić do rywalizacji w jak najlepszej formie.

"Dziękujemy wszystkim kibicom za wsparcie, życzliwość i liczne wiadomości. To dla nas bardzo ważne. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli przekazać dobre wiadomości dotyczące jej powrotu na kort".

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W takim wypadku Maję Chwalińską z powrotem na korcie zobaczymy zapewne dopiero na początku sierpnia. 24-latka - podobnie jak Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch - figuruje na liście zgłoszonych do turnieju WTA 1000 w kanadyjskim Toronto.