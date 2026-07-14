Są najnowsze wieści ws. zdrowia Mai Chwalińskiej. "Musi uważać"

Dla Mai Chwalińskiej ostatnie tygodnie były prawdziwym życiowym rollercoasterem. Najpierw dotarła do finału Roland Garros, gdzie lepsza okazała się Mirra Andriejewa. Dzięki temu dostała dziką kartę, by zagrać na Wimbledonie, ale z powodu kontuzji musiała skreczować w pierwszym meczu. Jak dziś wygląda jej stan zdrowia? Głos zabrała Aleksandra Musiał z jej sztabu.

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Jak wygląda przyszłość Mai Chwalińskiej? Jest ważny głos ze sztabu

- Oczywiście musi być uważna, bo kontuzja jest bardzo świeża, ale wszystko jest na dobrej drodze do powrotu. Jeśli chodzi o turniej w Hamburgu, jeszcze nie ma decyzji - powiedziała w rozmowie z WP SportoweFakty.

- Maja czuje się bardzo dobrze psychicznie. Dni ma wypełnione treningami, co pozwala łatwiej przejść przez okres leczenia po kontuzji. Cieszy się, że wróciła na kort - dodała.

Przypomnijmy, że nie tak dawno głos w sprawie Mai Chwalińskiej - i tego jak może wyglądać jej przyszłość - zabierał Piotr Woźniacki, trener i ojciec byłej liderki światowych list Caroline Wozniacki. Czas pokaże, czy Chwalińska w tym roku dojdzie jeszcze do decydujących faz któregoś z turniejów.

W sierpniu zostaną rozegrane zmagania w Ameryce Północnej - między innymi w Toronto i Cinncinati. To będą bezpośrednie przygotowania do ostatniego tegorocznego turnieju wielkoszlemowego, którym będzie oczywiście tradycyjnie US Open - najważniejszy turniej za Wielką Wodą.

Maja Chwalińska to dziś 22. rakieta świata. Jest drugą najwyżej sklasyfikowaną Polką. Wyprzedza ją tylko Iga Świątek, która plasuje się dziś na ósmej pozycji na światowych listach.