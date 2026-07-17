Szansa 1 na 625 biliardów. Skąd wzięło się najsłynniejsze zdjęcie Messiego i Yamala?

Tekst pierwotnie ukazał się 7 lipca 2024 r. Przypominamy go z okazji finału mistrzostw świata, w którym spotkają się Lamine Yamal i Leo Messi - bohaterowie fotografii, która przeszła już do historii futbolu.

- Naprawdę trudno było je zrobić - mówi Joan Montfort, autor zdjęcia, w rozmowie z "The Athletic". Dwa lata temu ojciec Lamine Yamala dodał na Instagramie zdjęcie, na którym młody Leo Messi pomaga kąpać małego chłopca. "Początek dwóch legend" - napisał, wskazując, że chłopiec w wanience to jego syn. Odbiorcy nie dowierzali, przecierali oczy. Sztuczna inteligencja? Kolejny żart z jej użyciem? Otóż nie, zdjęcie jest autentyczne i pochodzi z grudnia 2007 r., kiedy Lamine miał pół roku. Teraz Messi i Yamal spotkają się w finale mistrzostw świata. Ktoś wyliczył, używając skomplikowanych matematycznych modeli, że szansa na to wynosiła 1 na 625 biliardów. Ale jak to się stało, że Messi wziął udział w sesji zdjęciowej z małym Yamalem?

Na zdjęciu widać matkę Lamine’a, długowłosego jeszcze Messiego i przyszłego skrzydłowego reprezentacji Hiszpanii, którego ciało zasłania gęsta piana. - Zrobienie tego zdjęcia było trudne dla wszystkich. Messi nadal jest trochę nieśmiały, ale wtedy był nieśmiały znacznie bardziej. W dodatku musiał trzymać małe dziecko w plastikowej wannie pełnej wody! Było więc dość sztywno, chłodno. Na początku nie było zbyt wielu interakcji między mamą Lamine a Messim. Stopniowo zaczęło się to zmieniać i ostatecznie zdjęcie wyszło całkiem niezłe - opowiada Montfort.

Skąd wzięło się zdjęcie Leo Messiego z półrocznym Lamine Yamalem?

Zdjęcie zostało wykonane w związku z tym, że Barcelona i katalońska gazeta "Sport" przygotowywały kalendarz charytatywny, który miał przedstawiać piłkarzy opiekujących się dziećmi. Zyski z jego sprzedaży trafiały do organizacji charytatywnych, w tym do UNICEF-u, a następnie były przekazywane rodzinom w potrzebie.

Barcelona zapraszała do współpracy przy tworzeniu kalendarza rodziny, które jej kibicowały i chciały, by ich dziecko miało zdjęcie z jednym z zawodników Barcelony. Rodzice Lamine Yamala mieszkali w Mataro, miasteczku położonym 40 km od Barcelony i postanowili wziąć udział w akcji. To całkowity przypadek - lub przeznaczenie, jak kto woli - że Yamal, który dziś jest gwiazdą FC Barcelony i reprezentacji Hiszpanii, został sparowany akurat z Messim - ośmiokrotnym zdobywcą Złotej Piłki.

Dwa lata temu zdjęcie błyskawicznie obiegło świat, a teraz robi drugie okrążenie, bo Yamal i Messi spotkają się w finale mundialu. Może to musiało być przeznaczenie? Jak wytłumaczyć to inaczej, że Messi pierwszy raz spotyka Yamala, gdy ten nie potrafi jeszcze sam chodzić, a niecałe dwadzieścia lat później zagrają przeciwko sobie w mistrzostwo świata. Ta historia nie mieści się w głowie. "Sport" poszedł więc za ciosem i odgrzebał w archiwum jeszcze kilka zdjęć z tej sesji. Na jednym Messi samodzielnie kąpie chłopca, a na kolejnym pozuje z całą rodziną Lamine Yamala - on śpi na rękach mamy owinięty ręcznikiem.

- To coś niesamowitego - przyznaje fotograf w rozmowie z "The Athletic". - Wówczas nikt nie mógł sobie wyobrażać, że dziecko ze zdjęcia będzie kiedyś tym, kim jest. Nie można było też zakładać, że kariera Messiego potoczy się w taki sposób. Mówimy o końcówce 2007 roku, kiedy dopiero wchodził do pierwszego zespołu Barcelony. Przeznaczanie odgrywa w takich sprawach ważna rolę - uważa Joan Montfort.

Wówczas Messi miał już co prawda na koncie dwa tytuły mistrza Hiszpanii i triumf w Lidze Mistrzów, ale najważniejsze role w drużynie odgrywali tacy piłkarze, jak Ronaldinho, Samuel Eto'o, Xavi, Andres Iniesta czy Carles Puyol.

"Szansa, że historia potoczy się w ten sposób, wynosiła jeden na milion". To niedoszacowanie!

- Dostałem z klubu listę dwunastu piłkarzy. Jednego na dany miesiąc. Musiałem się spieszyć, bo piłkarze często wpadali na sesję i mówili: "Chodźmy, zróbmy to, bo nie mam wiele czasu. Co trzeba zrobić?". Na zdjęciu chodziło jednak o wydobycie emocji. Szukaliśmy ciepła, słodyczy. Nie było łatwo, bo pojawiały się na nim osoby, które wcześniej kompletnie się nie znały, więc początkowo zdjęcia wychodziły sztywne. W przypadku zdjęć Yamala z Messim kluczowa była obecność mamy. Bardzo pomogła w ich zrobieniu - wspomina Montfort.

Sześć i pół roku później Yamal dołączył do La Masii, słynnej szkółki Barcelony i z roku na rok robił niesamowite postępy. W lidze hiszpańskiej zadebiutował w kwietniu 2023 r., mając zaledwie 15 lat. Już we wrześniu 2023 r. zagrał natomiast w reprezentacji Hiszpanii. Niecały rok później był już mistrzem Europy, a teraz może zostać mistrzem świata.

- Wydaje mi się, że szansa, że historia potoczy się w ten sposób, wynosiła jeden na milion - uśmiecha się Montfort w rozmowie z "The Athletic", ale wyraźnie nie oszacowuje. Szansa na taki bieg wydarzeń była o wiele, wiele mniejsza. Jak mówi Montfort - opublikowanie zdjęcia i szum jaki wygenerowało, zaskoczyło nawet jego. Wprawdzie pamiętał, że zawsze zależało mu, by kopie zdjęć wykorzystywanych do stworzenia kalendarza trafiały też do rodzin dzieci, które pozowały z zawodnikami Barcelony, ale nie miał pojęcia, że te kilkanaście lat temu fotografował akurat Lamine Yamala, który nadzwyczaj szybko i pewnie wkroczył w świat futbolu na najwyższym poziomie.

Dzisiaj Montfort wciąż robi zdjęcia, ale już nie dla katalońskiego "Sportu", a dla madryckiego "AS-a". - Kolega ze "Sportu" wysłał mi to zdjęcie i od razu zadzwonił zapytać, czy to ja je robiłem. Potwierdziłem i zapytałem, kim jest to dziecko. Zaczął się śmiać. "To Lamine. Ten Lamine!", powiedział. Wiesz, robimy przez całe życie tyle zdjęć… Nie pamiętamy wszystkich. W dodatku to Messiego z Yamalem jest tak zaskakujące!