Wołowski: Nie podzielam narodowej histerii wokół Marciniaka

Czuję się przyjemnie oszukany. 3,5 roku temu w Katarze futbol spłacił swój wielki dług wobec Lionela Messiego. 35-letni wówczas Argentyńczyk zdobył wreszcie najbardziej wyczekiwany tytuł, spłacając z kolei dług wobec ojczyzny. Na tym historia miała się zakończyć. Historia z happy endem.

Leo Messi zaplanował sobie jednak swój szósty mundial. Taki, na którym zagra bez presji. Szokujące okazało się jednak to, że czas od Kataru do turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku stanął dla niego w miejscu. W ten sposób urodziła się piłkarska wersja powieści „Portret Doriana Graya".

Jeśli tak dalej pójdzie, nie jestem pewien, czy Messi nie wymyśli sobie jeszcze jakiegoś dalszego ciągu. W końcu mecz piłkarski rozstrzyga ciężka praca drużyny i przebłyski geniuszu jej liderów. Nawet w wieku 43 lat Argentyńczyk wciąż będzie zdolny do kopnięcia piłki w taki sposób, żeby zmusić świat do wstrzymania oddechu.

Sfrustrowany porażką Anglii w półfinale Gary Neville powiedział: "Gdyby Argentyna nie miała Messiego…". Ale go ma, co daje jego kolegom pewność, że ktoś czuwa nad nimi. Kapitan wyciągnie ich przecież nawet z najgorszych problemów. Tak było w meczu z Egiptem w 79. minucie przy stanie 0:2, tak było z Anglią w 85. minucie przy wyniku 0:1.

Brazylijczyk Pele zdobył swój trzeci tytuł mistrza świata w wieku 30 lat i uznał, że jest za stary na kolejny mundial. W tym wieku Messi dopiero się rozpędzał. Wszystko, co najcenniejsze w drużynie narodowej zdobył w ostatnich pięciu latach. Po co to przerywać, skoro układa się w tak fantastyczną powieść?

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Pedri, czyli poza Messim nie ma ludzi niezastąpionych

Gdy przed mistrzostwami zapytano mnie: kto będzie gwiazdą turnieju, stwierdziłem, że Pedri. To najważniejszy piłkarz Barcelony, który sprawia, że drużyna wznosi się na wyższy poziom. Ponieważ Pedri uznawany jest za następcę Andresa Iniesty, wydawało mi się, że, tak jak poprzednik, będzie potrafił przenieść swoją rolę z klubu do drużyny narodowej. Gra Pedriego na tym turnieju była jednak rozczarowaniem, co skłoniło selekcjonera Hiszpanów Luisa de la Fuente do odważnej decyzji posadzenia go na ławce rezerwowych. La Roja może grać wielki futbol bez Pedriego, widzieliśmy to już w decydujących meczach Euro 2024, gdy lider Barcelony doznał kontuzji.

Kylian Mbappe ma za sobą dwa lata, w których piłka była dla niego kapryśna. W połowie 2024 roku spełnił swoje wielkie marzenie o grze w Realu Madryt. Królewski klubu wpadł jednak w kryzys, z którego nie wyciągnęło go nawet 86 goli zdobytych przez Francuza. Tymczasem PSG, po stracie swojego najlepszego piłkarza, rozkwitło dwoma triumfami w Lidze Mistrzów. Ten paradoks zrobił wodę z mózgu kibicom Realu, którzy powołali do życia teorię, że to Mbappe jest wszystkiemu winien.

Didier Deschamps śmiał się z tego. W reprezentacji Kylian udowodnił, że jest niesamowity. Nawet najlepszy napastnik nie wygrywa jednak meczów w pojedynkę – to lekcja z półfinału z Hiszpanami.

Problem Realu łatwo zdiagnozować. W jego drugiej linii graczy tak kreatywnych, jak Toni Kroos i Luka Modrić, zastąpili Aurelien Tchouameni, Fede Valverde i Jude Bellingham - pomocnicy, którzy potrzebują miejsca do gry, nie lubią tłoku, nie dają sobie rady w grze kombinacyjnej. Prezes Florentino Perez przegapia wielki wzlot hiszpańskiej piłki. Wciąż woli zatrudniać gwiazdy z zagranicy niż posłuchać rady Luisa de la Fuente, który powtarza, że to Hiszpania ma dziś piłkarzy najlepszych na świecie.

Rzeczywiście, La Roja pokazała w USA, Kanadzie i Meksyku ogromny potencjał. Przy czym poziom jej gry nie był prostą sumą umiejętności 11 zawodników. Opierał się na systemie, w którym można było wymieniać jednostki, bez naruszenia atutów całości. Skromny De la Fuente osiągnął więc synergię, czego oczekuje się od dobrych trenerów.

"Przeżyłem najwspanialsze chwile w moim życiu" - wyznał Erling Haaland, opuszczając mundial po porażce z Anglią w ćwierćfinale. To był debiut na wielkim turnieju napastnika, który od lat jest na szczycie. Norwegia spełniła oczekiwania i rzeczywiście była rewelacją mistrzostw. Można pokonać Brazylię w fazie grupowej, można w meczach towarzyskich, ale wyrzucić ją z turnieju w 1/8 finału to dokonanie historyczne. Nawet dziś, gdy pięciokrotni mistrzowie świata są tylko wspomnieniem wielkiej drużyny.

Z debiutantów na mundialu pierwsze miejsce należy się bezwzględnie Republice Zielonego Przylądka. Kiedy zremisowała z Hiszpanią (0:0) w pierwszym meczu, uznaliśmy to za cud i chwilowe zaćmienie mistrzów Europy. De la Fuente pocieszał się wtedy, że jego drużyna nie dopuściła do zagrożenia pod bramką Unaia Simona. Brzmiało to jak nieudolne wykręty. Tymczasem okazało się, że właśnie gra defensywna jest największym atutem Hiszpanów. A piłkarze Republiki Zielonego Przylądka sprawiali, że La Roja nie będzie musiała się wstydzić swojego pierwszego mecz na tych mistrzostwach. Wysłali do domu Urugwaj, a potem postawili się Argentynie w 1/16 finału (2:3 po dogrywce). 40-letni bramkarz Vozinha zaskoczył nawet tych nielicznych, którzy już wcześniej o nim słyszeli.

Mistrzostwa były klęską dla drużyn z Azji. Z dziewięciu tylko dwie przebrnęły fazę grupową: Japonia i Australia, która rywalizuje w strefie azjatyckiej. W 1/8 finału nie było już zespołów z tego kontynentu, co wskazuje, że podbój Azji przez piłkę nożną następuje wolno. Zespoły ze strefy Concacaf ratowali gospodarze turnieju. Panama, Haiti i debiutujące Curacao były dostarczycielami punktów, wzbogacały egzotykę mistrzostw. W ćwierćfinałach grało sześciu przedstawicieli Europy, Argentyna i Maroko - czyli hierarchia w światowej piłce pozostała bez zmian.

Sprawy Baloguna i Marciniaka

Współczuję Folarinowi Balogunowi, bo grał w tych mistrzostwach naprawdę dobrze. Tak jak drużyna USA, która budziła sympatię ofensywnym stylem. Interwencja Trumpa u Infantino, by zawiesić mu karę za czerwoną kartkę przed meczem 1/8 finału z Belgią, będzie wisieć już do końca nad napastnikiem. Chociaż on sam był w tej sprawie Bogu ducha winien. Do meczu z Belgią zespół Mauricio Pochettino budził szacunek, potem, z poczuciem głębokiego niesmaku, zwróciliśmy się przeciwko drużynie USA. Belgia wykonała wyrok na boisku w imieniu milionów kibiców oburzonych zachowaniem Trumpa i Infantino (4:1).

Na koniec zostawiłem sobie sprawę polskiego arbitra, którego dokonania szczerze podziwiam. Nie podzielam jednak narodowej histerii wokół decyzji FIFA w sprawie Szymona Marciniaka (co za skandal, że nie dali mu prowadzić finału, a nawet meczu o brązowy medal). Wyglądamy na nację, która nie potrafi pogodzić się z faktem, że nie znaczy zbyt wiele w wielkiej piłce. Aby świat dowiedział się, że w ogóle istniejemy, musieliśmy wywoływać larum wokół honoru polskiego sędziego.

48 drużyn, 104 mecze, rekordy frekwencji na stadionach USA, Kanady i Meksyku. Za nami wspaniały mundial, nawet jeśli Trump z Infantino zrobili wiele, by nam go obrzydzić. W hiszpańskim dzienniku "El Pais" przeczytałem zdanie, że życie jest tym, co zdarza się między piłkarskimi mundialami. Dziś, z lekkim przymrużeniem oka, podpisał bym się pod nim obiema rękami.