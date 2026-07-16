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Chwalińska na liście startowej. Zagrozi broniącej tytułu Świątek?

Przed najlepszymi tenisistkami i tenisistami świata ostatni etap sezonu, którego zwieńczeniem będzie wielkoszlemowy US Open. Istotnym przystankiem jest turniej w Cincinnati. Organizatorzy ogłosili listę zgłoszeń na zawody, zobaczymy sześcioro reprezentantów Polski. Wśród nich znalazły się obrończyni tytułu, Iga Świątek i finalistka Roland Garros, Maja Chwalińska.
Iga Świątek
Fot. REUTERS/Andrew Couldridge

Przed światową czołówką turnieje rangi WTA 1000 (kobiety) i ATP Masters 1000 (mężczyźni) w Cincinnati. Rywalizacja w głównej drabince turnieju odbędzie się od 13 do 23 sierpnia. Zawody są doskonałym przetarciem przed ostatnim wielkim szlemem w tym sezonie, US Open

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Znamy listę zgłoszeń na turniej w Cincinnati. Zagrają Świątek i Chwalińska

Organizatorzy ogłosili już listę zawodników na zbliżający się turniej. Największą nadzieją na sukces dla polskich kibiców powinna być Iga Świątek. Raszynianka będzie w Cincinnati bronić mistrzowskiego tytułu oraz 1000 punktów do rankingu WTA.  

Podobnie jak Świątek wolny los w pierwszej rundzie będzie mieć Maja Chwalińska. Finalistka Roland Garros znajduje się na 22. miejscu w rankingu WTA. Poza tym polscy fani będą mogli trzymać kciuki za Magdę Linette, Magdalenę Fręch, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. 

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W Cincinnati nie zabraknie światowych gwiazd. Czy wróci Alcaraz? 

Oprócz Polek w turnieju pań pojawią się takie nazwiska jak Białorusinka Aryna Sabalenka, Kazaszka Jelena Rybakina czy Amerykanki Jessica Pegula i Coco Gauff. U panów zagrają Włoch Jannik Sinner i Niemiec Alexander Zverev. Ale przede wszystkim dużym wydarzeniem będzie powrót po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzją Carlosa Alcaraza. Hiszpan przez ostatnie miesiące walczył z urazem nadgarstka. Jeśli faktycznie potwierdzi swoją obecność na korcie, to podobnie jak Iga Świątek będzie bronić tytułu. 

Wielkoszlemowy US Open rozpocznie się w niedzielę, 23 sierpnia, turniej potrwa do 13 września. 

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