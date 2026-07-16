Chwalińska na liście startowej. Zagrozi broniącej tytułu Świątek?

Przed światową czołówką turnieje rangi WTA 1000 (kobiety) i ATP Masters 1000 (mężczyźni) w Cincinnati. Rywalizacja w głównej drabince turnieju odbędzie się od 13 do 23 sierpnia. Zawody są doskonałym przetarciem przed ostatnim wielkim szlemem w tym sezonie, US Open.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozbrajająca odpowiedź Chwalińskiej. To zapamięta z Roland Garros

Znamy listę zgłoszeń na turniej w Cincinnati. Zagrają Świątek i Chwalińska

Organizatorzy ogłosili już listę zawodników na zbliżający się turniej. Największą nadzieją na sukces dla polskich kibiców powinna być Iga Świątek. Raszynianka będzie w Cincinnati bronić mistrzowskiego tytułu oraz 1000 punktów do rankingu WTA.

Podobnie jak Świątek wolny los w pierwszej rundzie będzie mieć Maja Chwalińska. Finalistka Roland Garros znajduje się na 22. miejscu w rankingu WTA. Poza tym polscy fani będą mogli trzymać kciuki za Magdę Linette, Magdalenę Fręch, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka.

Zobacz też: Sabalenka pojawiła się w Mińsku. Ukraińcy natychmiast zareagowali

W Cincinnati nie zabraknie światowych gwiazd. Czy wróci Alcaraz?

Oprócz Polek w turnieju pań pojawią się takie nazwiska jak Białorusinka Aryna Sabalenka, Kazaszka Jelena Rybakina czy Amerykanki Jessica Pegula i Coco Gauff. U panów zagrają Włoch Jannik Sinner i Niemiec Alexander Zverev. Ale przede wszystkim dużym wydarzeniem będzie powrót po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzją Carlosa Alcaraza. Hiszpan przez ostatnie miesiące walczył z urazem nadgarstka. Jeśli faktycznie potwierdzi swoją obecność na korcie, to podobnie jak Iga Świątek będzie bronić tytułu.

Wielkoszlemowy US Open rozpocznie się w niedzielę, 23 sierpnia, turniej potrwa do 13 września.