Widzew strzelił sobie w stopę. Nagle rozwiali nadzieje kibiców

Na papierze transfer Osmana Bukariego do Widzewa Łódź nie miał najmniejszego sensu. A z pewnością nie za takie pieniądze. Tym bardziej że Amerykanie popełnili podobny błąd, ściągając go aż za 7 mln euro z Crvenej zvezdy. Bukari w ciągu dwóch lat spędzonych za Atlantykiem odwdzięczył się jedynie sześcioma bramkami i ośmioma asystami w 50 spotkaniach.

Widzew zatrudniał więc nie gwiazdę gotową do podboju Ekstraklasy, ale gracza do odbudowy. Za – podkreślmy raz jeszcze – rekordowe w polskiej piłce pieniądze. Mniej trzeba było wydać na czarującego w barwach Lecha Poznań Luisa Palmę. Klub zarządzany przez Roberta Dobrzyckiego z kosztami się jednak nie liczy. Łącznie w dwóch oknach transferowych wydał na nowych piłkarzy niemal 23 mln euro [dane za Transfermarkt]. Nic nie wskazywało na to, że Bukari może odpalić.

Przeczucie nie myliło. Wiosną 2026 r. nie otrzymaliśmy choćby jednego pozytywnego sygnału w sprawie Ghańczyka – czy to w postaci jego dobrej gry, czy to z ust działaczy łódzkiego klubu, którzy powiedzieliby ukuty frazes w stylu: "dobrze pracuje, niebawem zacznie się spłacać, dajcie mu czas". Nie, tego nie było. Było za to okrągłe zero – zarówno jeśli chodzi o bramki, jak i o asysty. Tak prezentował się dorobek 27-latka w zawrotnej liczbie ośmiu spotkań rozegranych w barwach Widzewa. Dlaczego nie było ich więcej?

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A to dlatego, że Aleksandar Vuković – skądinąd jeden z czterech trenerów łódzkiego klubu w sezonie 2025/26 – stwierdził, że nie włączy go do kadry na starcie z Lechem, choć wcześniej, jeszcze za kadencji Igora Jovicevicia, Bukari grał w każdym meczu po 90 minut. Odważna decyzja Serba obroniła się wygraną 2:1 nad późniejszymi mistrzami Polski. A Ghańczyk przepadł jak kamień w wodę.

Nie dlatego jednak, że Vuković go nie lubił – choć od osób z otoczenia Widzewa słyszę, że wzajemnej sympatii to tam na pewno nie było – a dlatego, że musiał wyjechać z Polski, bowiem musiał odnowić swoje pozwolenie na pracę. Bukari do gry wrócił dopiero 18 kwietnia. Od tamtego momentu dostał na murawie marne 32 minuty.

Jeszcze w trakcie ubiegłego sezonu głośno było o tym, że Ghańczyk jest na wylocie. Dziwne by było, gdyby było inaczej. Jednym z klubów zainteresowanych ściągnięciem skrzydłowego była Crvena zvezda. Ta sama, z której Bukari wyjeżdżał do USA. Ta sama, w której notował liczby, na które nabrali się zarówno Amerykanie, jak i Polacy. Zapomniano chyba jednak, że ekipa z Belgradu może szczycić się wieloletnim monopolem i nikt w Serbii nie jest w stanie jej zagrozić. Ale okej, Bukari przecież w jej barwach strzelał też gole w Lidze Mistrzów, w tym z Manchesterem City. Powrót do Zvezdy wydawał się być logicznym ruchem dla samego piłkarza.

Okres przygotowawczy rozbudził nadzieje. Widzew postanowił je jednak szybko stłamsić

Temat jednak przycichł, a 27-letni Ghańczyk znalazł się w kadrze Widzewa na letni obóz przygotowawczy. W jego trakcie zresztą grał sporo – najpierw zanotował 63 minuty w meczu ze Stalą Rzeszów (4:0), potem dołożył 45 minut w rywalizacji z Dunajską Stredą (0:0), następnie rozegrał 35 minut z Besiktasem (2:0), żeby na koniec zgrupowania dołożyć jedną połowę rywalizacji z FC Marchfeld Donauauen (4:3).

Patrząc na suche liczby, nie można powiedzieć, że Bukari jakoś specjalnie zachwycał. Dwie asysty w meczu z austriackim trzecioligowcem to taki poziom minimum, który powinien prezentować nie tylko piłkarz kupiony za 5,5 miliona euro, ale także zawodnik wart milion euro. Natomiast Ghańczyk dołożył do tego naprawdę dobrą grę. Był aktywny na skrzydle, robił "wiatr" i doskonale dogadywał się z kolegami. Szczególnie udanie prezentowała się jego współpraca z Mariuszem Fornalczykiem. W porównaniu z Angelem Baeną czy Samuelem Akere 27-latek był w bardzo solidnej formie, a kibice Widzewa wyczekiwali tylko pierwszej kolejki nowego sezonu. Sezonu, w którym Bukari miał pokazać, ile naprawdę jest wart.

Ale nie pokaże. W czwartek 16 lipca o godz. 22:23 na oficjalnej stronie klubowej Widzewa, a także w jego mediach społecznościowych, pojawił się komunikat o wypożyczeniu Ghańczyka do... Crvenej zvezdy. I nie dość, że okres wypożyczenia zaplanowano na cały sezon, to jeszcze mistrz Serbii ma możliwość wykupu Bukariego.

Pozbycie się Bukariego w takim momencie to wizerunkowy strzał w stopę

Dlaczego tak się stało? Zrozumieć można niechęć Vukovicia do Bukariego. Można też zgodzić się z serbskim trenerem odnośnie braków Ghańczyka w grze defensywnej. A jeśli ktoś ma braki w tym aspekcie, to u Vuko po prostu nie gra. Ale po co w takim wypadku zabierać go na obóz przygotowawczy i na dodatek dawać mu aż tyle minut? Tym bardziej że wypowiedź dyrektora sportowego Artura Płatka wprost sugeruje, że to pion sportowy nie widział miejsca w składzie dla Bukariego.

- Mieliśmy czas, aby spokojnie przejrzeć kadrę pierwszej drużyny, przyglądać się zawodnikom w treningu i podczas zgrupowania. Wnioski są jednoznaczne i w ocenie sztabu i pionu sportowego, Osman nie będzie mógł liczyć na regularne występy – powiedział. A to oczywiście nie spodobało się piłkarzowi, który pewnie chciał udowodnić coś sobie, trenerowi i kibicom. Poprosił zatem o możliwość transferu.

- Już w trakcie obozu Bukari naciskał na możliwość zmiany drużyny. Dlatego przychyliliśmy się do jego prośby i zdecydowaliśmy się na wypożyczenie Osmana do Belgradu, gdzie w przeszłości notował dobre liczby. Zależy nam na tym, aby budować drużynę na piłkarzach, którzy rozumieją swoją rolę w zespole i chcą tu być – podkreślił Płatek. Ale ja tego nie kupuję.

Z jednej strony to jest po prostu wizerunkowy strzał w stopę. Widzew odpala zawodnika, który pokazywał sporą jakość latem, w pierwszym obozie przygotowawczym pod wodzą Vukovicia. Ale to nie jest problem. Problemem jest to, że odpala go na tydzień przed startem sezonu, mając na prawym skrzydle dość kiepsko grających Akere i Baenę. No nic się tu nie klei. Prawie nic.

Bo z drugiej strony to może być chęć posprzątania bałaganu, który zostawił w Widzewie Dariusz Adamczuk, jeden z odpowiedzialnych za zimowy transfer Bukariego. A tymi, którzy sprzątają, są Płatek i Łukasz Masłowski – były dyrektor sportowy Jagiellonii. Pracę w Łodzi wprawdzie oficjalnie zacznie 10 sierpnia, ale trudno tutaj myśleć, że nie ma on udziału w tego typu decyzjach.

Problem robi się tym większy, że o ile Bukariego już odpalono, o tyle na próżno szukać jego następcy. Letnie okno jest niezwykle spokojne w wykonaniu Łodzian. Jasne – transfer Karola Świderskiego z Panathinaikosu jest wyciągnięciem "grubej ryby" i hitem w warunkach Ekstraklasy. Ale oprócz niego klub zasilił tylko Marco Garcia z Racingu Santander.

Nie chciałbym, by ktoś zrozumiał to opacznie - Widzew ma wystarczająco silną kadrę na to, by bić się o miejsce gwarantujące grę w eliminacjach europejskich pucharów w sezonie 2027/28. Zasoby finansowe Roberta Dobrzyckiego pewnie jeszcze niejednokrotnie zostaną użyte. Ale przeciągnięcie pozbycia się Bukariego, a następnie oddanie go na wypożyczenie, gdy już zaczął nieźle grać, jednocześnie bez zakontraktowania następcy, jest po prostu dziwne.

A na koniec warto dodać, że najbardziej zadowolony jest (i prawdopodobnie będzie, patrząc na potencjał kadrowy Zvezdy) sam Osman Bukari. - Bardzo się cieszę z powrotu do Crvenej. Negocjacje nie były trudne. Od stycznia chciałem wrócić "do domu". Mam poczucie niedokończonej misji. Znów chcę zagrać w Lidze Mistrzów, zdobyć mistrzostwo i krajowy puchar – mówił na łamach oficjalnej strony serbskiego klubu.

Niech nikt się nie zdziwi, jeśli 21 i 29 lipca, kiedy to Crvena zvezda rozegra dwumecz eliminacji Ligi Mistrzów przeciwko Larne, okaże się, że Widzew oddał Serbom piłkarza gotowego do walki o najbardziej prestiżowe rozgrywki w Europie. Nie wiem jak wy, ale ja siadam jak do telenoweli i obserwuję.

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