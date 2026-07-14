Zemsta jest słodka! Kapitalny rewanż Polki z wyżej notowaną rywalką

Katarzyna Kawa (142. WTA) po porażce w finale kwalifikacji do Wimbledonu udała się na turniej w Bastad w Szwecji. Tam w pierwszej rundzie mierzyła się z Simoną Waltert. Wyżej notowana (81. WTA) reprezentantka Szwajcarii była rozstawiona z "czwórką" na tym turnieju i pewnie rozprawiła się z Polką. Wygrała to spotkanie 6:4, 6:1, a następnie dotarła do finału, gdzie poległa dopiero z Paulą Badosą.

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Kawa zemściła się na Simonie Waltert!

Los chciał, że Kawa i Waltert trafiły na siebie w pierwszej rundzie turnieju w Jassach w Rumunii. Nic dziwnego, że Szwajcarka była faworytką tego pojedynku. Ten mecz rozpoczął się bardzo źle dla Polki, bo już w pierwszym gemie rywalka ją przełamała. Jednak w kolejnej partii nie dała rady potwierdzić tego breaka i po chwili zrobiło się 1:1.

Na tym Kawa się nie zatrzymała - później się okazało, że to był jedyny gem wygrany przez Waltert. Polka wygrała w sumie sześć gemów z rzędu i zatriumfowała 6:1 w pierwszej partii.

W drugim secie rywalka wzięła się do odrabiania strat - obroniła swoje podanie w pierwszym gemie, a w kolejnym przełamała Polkę po wielu akcjach i pięciu break pointach. W sumie tenisistki rozegrały osiemnaście akcji, aż w końcu Szwajcarka dopięła swego.

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To, co się działo w tym gemie na pewno dało się tenisistkom we znaki, ale lepiej te obciążenia zniosła... Polka, która po chwili odrobiła stratę przełamania. To był początek festiwalu przełamań, bo kolejne cztery gemy kończyły się zwycięstwem tenisistek odbierających podanie.

Dopiero w ósmym gemie Katarzyna Kawa przełamała impas i doprowadziła do wyrównania 4:4. Chwilę później po raz kolejny przełamała rywalkę, a w dziesiątym gemie wygrała bez straty punktu. Tym samym ten set padł jej łupem 6:4, a cały mecz 2:0.

W 1/8 finału Katarzyna Kawa zmierzy się z Węgierką Panna Udvardy (71. WTA). Ona również na papierze będzie faworytką tego starcia, gdyż jest rozstawiona z "czwórką" na turnieju WTA 250 w Jassach! Zwyciężczyni tego starcia zmierzy się z triumfatorką starcia Paula Badosa - Alevtina Ibragimova.