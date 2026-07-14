Gigantyczna afera wokół reprezentacji Argentyny. FBI wkracza do akcji

Podczas gdy reprezentacja Argentyny szykuje się do półfinału mistrzostw świata z Anglią, wokół krajowej federacji piłkarskiej (AFA) wrze. Skandal, ochrzczony przez media mianem "AFAGate", dotyczy podejrzeń o pranie brudnych pieniędzy, oszustwa bankowe i unikania opodatkowania milionów dolarów. W centrum dochodzenia prowadzonego już przez dwa państwa znalazł się skarbnik federacji Pablo Toviggino oraz jej prezes Claudio "Chiqui" Tapia. Tapia wybrany został na szefa AFA po tym, jak jego poprzednika skazano za... korupcję.

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45 aut, jacht, odrzutowiec i miliony, które wyparowały

Tapia kieruje federacją od 2017 roku, ale jego biznesy wyraźnie rozkwitły po 2022 roku. Wtedy to Argentyna zdobyła mistrzostwo świata, a Tapia zaczął stawać się milionerem. Po tym, jak w grudniu 2025 r. policja przeszukała siedzibę federacji i kompleks treningowy im. Lionela Messiego w Ezeizie oraz luksusową posiadłość w Pilar, powiązaną z kierownictwem AFA, funkcjonariusze odkryli 45 luksusowych samochodów, w tym ferrari, porsche, audi czy ford mustang... Posiadłość i flota były zarejestrowane na podstawione firmy lub osoby, których – zdaniem śledczych – nie byłoby stać na taki luksus.

Po przejrzeniu kolejnych dokumentów AFA, wyszło, że do firm i osób prywatnych trafił też prywatny odrzutowiec i jacht. W sprawie luksusów wszczęto odrębne śledztwo, które jest prowadzone przez służby w Argentynie.

W marcu w centrum treningowym w Ezeizie służby pojawiły się jeszcze raz – w związku ze sprawą wyprowadzenia 42 mln dol. z federacji za pośrednictwem spółek-słupów. Pod koniec czerwca argentyński Sąd Apelacyjny ds. Gospodarczych podtrzymał też zarzut prokuratury, że AFA uniknęła płacenia podatków na kwotę około 13 mln dol. Konta Tapii i Toviggino zostały zamrożone. Pierwszemu warunkowo zezwolono na wyjazd do Stanów Zjednoczonych na mistrzostwa świata, drugiemu już nie. A to nie koniec problemów wiszących nad oboma panami, bo w sprawę zaangażowały się także amerykańskie służby: Departament Sprawiedliwości oraz FBI.

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30 procent dla pośrednika, pieniądze się rozpływały

Mechanizm, który badają agenci FBI, opierał się na wyprowadzaniu komercyjnych dochodów reprezentacji Argentyny poza granice kraju. Chodzi o wypłaty od sponsorów takich jak Adidas czy Warner Bros. Discovery, ale też zarobki z meczów towarzyskich.

Wcześniej tego typu płatności trafiały bezpośrednio do związku, gdzie zostawały w kasie, czy były przekazywane do krajowych klubów szkolących młodzież. Claudio Tapia uznał jednak, że aby zwiększyć zyski, warto skorzystać z usług pośrednika. Po mundialu w 2022 r., jednoosobową decyzją prezesa, AFA nawiązała współpracę z firmą TourProdEnter zarejestrowaną na Florydzie w USA. Jej właścicielem jest Javier Faroni, argentyński producent teatralny i były polityk, człowiek blisko związany z Tapią.

Kontrakt z TourProdEnter trudno jednak uznać za złoty interes dla AFA. Umowa przewiduje, że firma ta pobiera aż 30 proc. wszystkich międzynarodowych dochodów federacji po opodatkowaniu oraz zgarnie dodatkowe 10 proc. prowizji od kosztów logistycznych. Po tym, jak środki trafiały na konta TourProdEnter, zaczynała się ich dziwna aktywność. Realizowane były przelewy do firm-krzaków, a środki krążyły między kontami co najmniej pięciu amerykańskich banków (m.in. Citibank, Bank of America, JP Morgan), często pozostając na nich zaledwie przez 24 godziny. Jak podejrzewają śledczy, miało to na celu zatarcie śladów pochodzenia i przeznaczenia pieniędzy. Szacuje się, że nawet 57 mln z 260-300 mln dol. zostało przelane do firm i osób prywatnych bez wyraźnego uzasadnienia ekonomicznego. Środki te trafiały m.in. do organizacji powiązanych ze skarbnikiem AFA lub były opisywane jako "pomoc społeczna" dla osób prywatnych. Dwaj panowie mają też powiązania z firmą finansową, która udziela klubom argentyńskim pożyczek na nieuczciwych warunkach.

Co ciekawe, szef TourProdEnter, który też nagle zaczął dobrze zarabiać, prawdopodobnie wykorzystał pozyskane z federacji środki na zakup włoskiego klubu Perugia. Do transakcji doszło w 2024 roku. Javier Faroni był przesłuchiwany w sprawie współpracy z AFA. Czasowo zakazano mu nawet opuszczania Argentyny, policja przeszukała też jego dom. Włoskie media donoszą właśnie, że Faroni po dwóch latach nagle chce sprzedać swoje udziały w klubie, transakcja jest blisko realizacji.

Dodajmy, że w sprawie dziwnych przepływów pieniężnych AFA jak dotąd nie postawiono nikomu zarzutów, a śledztwo wciąż trwa. Bank of America poinformował amerykański portal Inc., który opisywał sprawę, że "wycofał się z relacji z tym klientem". Pozostałe banki nie chciały odnosić się do pytań o dziwne transakcje.

Biznesmen na aucie, donos na federację

Sprawa nieprawidłowości w AFA być może w ogóle nie byłaby badana, gdyby nie biznesmen i agent FIFA, Guillermo Tofoni. To on przez dekady współpracował z AFA przy organizacji meczów towarzyskich. Przy nagłym zerwaniu z nim współpracy, zauważył, że dzieje się tam coś dziwnego. Tofoni oskarżył federację o oszustwa, twierdząc, że 90 proc. dochodów AFA nie trafia na oficjalne konta w Argentynie, przez co nie są od nich płacone podatki. To właśnie jego pozew w USA umożliwił uzyskanie dostępu do dokumentacji bankowej, która stała się fundamentem śledztwa.

- Możemy stać u progu najbardziej odrażającego skandalu korupcyjnego w historii piłki nożnej – przekazał Tofoni.

Afera nabrała też wymiaru politycznego, bo prezydent Argentyny Javier Milei otwarcie oskarżył władze AFA o korupcję i zalecił prywatyzację klubów piłkarskich w kraju. Tapia zdecydowanie się temu pomysłowi sprzeciwia i razem ze skarbnikiem AFA odpiera wszystkie zarzuty korupcyjne, nazywając całe dochodzenie "operacją polityczną".

"AFA nie podda się bezprawnemu nadzorowi zewnętrznemu, opartemu na fałszywych lub zniekształconych faktach, motywowanemu celami politycznymi" - czytamy w oświadczeniu federacji. Oświadczeń zapewne będzie więcej, ponieważ gra znów toczy się o duże pieniądze. Po mundialu w 2022 roku FIFA premie za mistrzostwo Argentyny miała przekazać pośrednikowi z Florydy, a nie bezpośrednio na konta federacji. Na tym mundialu Argentyna zarobiła już minimum 27 mln dolarów. Tyle jest wypłacane za czwarte miejsce turnieju. Trzecia ekipa zgarnie 29 mln, wicemistrz 33 mln, a triumfator mundialu aż 50 mln. FIFA pytana o działania argentyńskich i amerykańskich organów śledczych, nie komentuje sprawy. Prezydent FIFA Gianni Infantino żyje z działaczami z Ameryki Południowej w bardzo dobrych relacjach. Tapia, tak jak prezesi innych federacji, których drużyny grają na imprezie, jest jego gościem honorowym.