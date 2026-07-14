Lewandowski nie wytrzymał na konferencji. Nagle padło słowo "soccer"

W środę Robert Lewandowski wylądował w Chicago i już ma za sobą testy medyczne, pierwsze obowiązki oraz oficjalny trening w barwach nowego zespołu - Chicago Fire. Amerykański klub nie zamierzał tracić czasu i na środowy wieczór polskiego czasu zorganizował prezentację polskiego napastnika. Bez fajerwerków, ale Lewandowski stawił się na konferencji prasowej, która cieszyła się rekordowym zainteresowaniem ze strony mediów, jeśli chodzi o prezentacje nowych zawodników drużyny z Wietrznego Miasta.

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Pierwsza konferencja prasowa Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire

- To historyczny dzień nie tylko dla Chicago Fire, ale dla samego miasta Chicago - powiedział na początku konferencji trener klubu Gregg Berhalter. - Chcę podziękować Robertowi za wybranie Chicago Fire. Dla kontekstu powiem wam, jak wielki wymiar ma ten transfer. Robert strzelił ponad 700 bramek. Jest trzecim najlepszym strzelcem w historii Ligi Mistrzów, za Ronaldo i Messim. Ma mnóstwo tytułów na koncie. Ile ich wygrałeś? - spytał Lewandowskiego. - Superpuchary, Liga Mistrzów... - wyliczał.

- To niesamowite wzmocnienie naszego klubu. Jesteśmy podekscytowani tym transferem i jak może zmienić kulturę naszego klubu. To jest nie tylko niesamowity piłkarz, ale też niesamowity człowiek. Nie mógłby grać na tak wysokim poziomie przez tak długi czas, gdyby nie był super profesjonalistą. Robert jest tym elementem, który pomoże nam dojść na szczyt - podsumował Berhalter.

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- Jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem i że mogę dołączyć do Chicago Fire. Jak powiedział trener, nie jest dla mnie ważne, ile wygrałem, ale ile mogę dać nowemu klubowi, żeby wygrywać tytuły. Jestem bardzo szczęśliwy, bo to nowy etap mojego życia i kariery. Razem możemy wygrywać nie tylko mecze, ale i trofea. Jesteśmy w dobrej pozycji, ale musimy ciężko pracować - powiedział na początku Robert Lewandowski.

- Po odejściu z Barcelony nie chciałem zostać w Europie. Z jednej strony to była trudna decyzja dla mnie i mojej rodziny, żeby opuścić Europę. Ale nie potrafiłem siebie wyobrazić w innym klubie po odejściu z Barcelony. Wiedzieliśmy, że kolejny etap będzie poza Europą. To nie jest łatwe, nasze życie się zmieni, ale jesteśmy podekscytowani tym nowym doświadczeniem. To może nowy, piękny rozdział w naszym życiu - rzekł Lewandowski o przenosinach do USA. Podkreślił, że będzie potrzebował kilku dni na zaadaptowanie się w nowym miejscu, ale już cieszy się z pierwszego treningu.

- Czym przekonało mnie Chicago? Może nie byłem pod wrażeniem oferty, jako oferty, ale tego, jak klub starał się o mnie. Pokazywał, jak mu zależy na tym, żebym tutaj przyszedł, począwszy od mojego pierwszego spotkania z trenerem w Barcelonie i to, jak inne spotkania wyglądały, jaki projekt mi przedstawili - tłumaczył napastnik, wskazując na ambitne plany rozwoju Chicago Fire związane z budową drużyny czy nowego stadionu. - To był jeden z głównych czynników, żeby tutaj przyjść - podkreślił.

Na konferencji nie mogło także zabraknąć tematu Polonii mieszkającej w Chicago. - Mieszka tutaj wielu Polaków, a to wiele dla mnie znaczy i mojej rodziny. Otrzymuję wiele ciepła od ludzi na ulicach i to sprawia, że jestem jeszcze bardziej szczęśliwy. Bardzo mi się to podoba i bardzo się z tego cieszę. Jestem gotowy na kolejny etap w mojej karierze.

- Debiut w piątkowym meczu z Vancouver Whitecaps? Pewnie znajdę się w składzie, ale będzie to zależało od tego, jak będę się czuł. Potrzebuję jeszcze trochę treningów, żeby wejść do drużyny. Ale będę pytał kolegów z drużyny i sam będę odpowiadał na pytania - zaznaczył.

Po tym pytaniu Lewandowski nie wytrzymał ze śmiechu

W pewnym momencie Lewandowski nie wytrzymał ze śmiechu. A po czym? Po pytaniu amerykańskiego dziennikarza, gdy ten użył słowa "soccer", a nie "football". - Nie wiem, czemu nazywacie to "soccer", a nie "football". To "foot ball", nie z ręką, a stopą, ale okej... Dla mnie to... Okej, football, soccer - podsumował ze śmiechem.