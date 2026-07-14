Hiszpania ma odpowiedź na Mbappe. Ma dopiero 19 lat

Jest najmłodszym obrońcą, który zadebiutował w reprezentacji Hiszpanii. Mając 17 lat i 58 dni pobił rekord Sergio Ramosa, który zagrał pierwszy mecz w La Roja w 2005 roku jako 19-latek. Środek obrony to pozycja odpowiedzialna, wymagająca doświadczenia. Dlatego międzynarodowa kariera Cubarsiego nie eksplodowała aż tak, jak pół roku młodszego skrzydłowego Lamine’a Yamala. Cubarsi wprowadzał Yamala do akademii Barcelony - La Masii, stąd ich głęboka zażyłość.

Pau miał trochę bardziej pod górkę. Co prawda w seniorskiej kadrze Hiszpanii zagrał pierwszy raz już w marcu 2024 roku, w przegranym 0:1 meczu towarzyskim z Kolumbią, ale na Euro 2024 do Niemiec jednak nie pojechał. Selekcjoner Luis de la Fuente wybrał go do 29-osobowej, szerokiej kadry, ale przed turniejem musiał z trzech piłkarzy zrezygnować. Cubarsi był jednym z nich.

Nie ma żalu. Pojechał na turniej olimpijski do Paryża, gdzie został najmłodszym złotym medalistą w historii piłki nożnej. W finale Hiszpania zmierzyła się z gospodarzami, którzy mieli w składzie Michaela Olise, Desire Doue, Manu Kone czy Jeana-Philippe’a Matetę. Mecz był dramatyczny: Francuzi zdobyli gola na 1:0, Hiszpanie odpowiedzieli trzema, ale gospodarze doprowadzili do remisu, po rzucie karnym wykonanym przez Matetę w 93. min.

- Byliśmy martwi ze zmęczenia – wspomina Cubarsi. W dogrywce dwa gole dla Hiszpanii zdobył rezerwowy Sergio Camello.

W czerwcu 2025 roku Hiszpania pokonała Francję 5:4 w półfinale Ligi Narodów. Cubarsi przesiedział mecz na ławce: na środku obrony La Roja zagrali Robin Le Normand z Atletico Madryt i Dean Huijsen z Realu Madryt. Ani jednego, ani drugiego nie ma na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku, co pokazuje, jak wielka konkurencja jest w hiszpańskiej drużynie narodowej.

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Luis de la Fuente ma spory wybór wśród stoperów, a jednak konsekwentnie stawia na weterana Aymerica Laporte’a (Athletic Bilbao) i Cubarsiego. 19-latek zagrał na turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku we wszystkich meczach. Zawsze po 90 minut. Stąd liczba 540 minut, rekordowa w historii mundiali dla piłkarza poniżej 20. roku życia. Katalończyk poprawił osiągnięcie Kyliana Mbappe z Rosji. W 2018 roku 19-letni Kylian zagrał w siedmiu meczach Francji, ale nie zawsze w podstawowej jedenastce i nie zawsze przez 90 minut.

Cubarsi dobrze wie, co to znaczy mierzyć się z Mbappe. Rywalizowali już w sześciu klasykach, czyli meczach Barcelony z Realem Madryt. Francuz zdobył w nich sześć goli, mimo to Katalończycy pięć razy wygrali. Pau w ogóle ma sporo doświadczeń z gwiazdami reprezentacji Francji. Olise i Doue zna z igrzysk, Mbappe z ligi hiszpańskiej, Ousmane’a Dembele z Barcelony, choć aktualny posiadacz Złotej Piłki odszedł do PSG, zanim Cubarsi awansował do kadry pierwszej drużyny klubu z Katalonii.

Cubarsi jest na mundialu, ale wciąż mocno przeżywa spotkania drużyny narodowej do lat 19, w której niedawno występował. Zdobyła ona w sobotę kolejny tytuł mistrza Europy, po zwycięstwie w finale nad Niemcami 2:0. Cubarsi dzwonił z gratulacjami do kolegów z zespołu, z którymi wychowywał się w La Masii. – Zdobyli 19 goli, zagrali wspaniały turniej. Lamine i ja powinniśmy być tam z nimi, tymczasem gramy na mundialu. Aż trudno uwierzyć – opowiada.

Mój idol Puyol

Kiedy madrycki dziennik "As" zapytał młodego stopera Barcelony o idola, padło nazwisko Carlesa Puyola. Nie jest to zaskoczenie. Puyol był mistrzem świata i mistrzem Europy z Hiszpanią, z Barceloną wygrywał Ligę Mistrzów trzy razy i sześciokrotnie tytuł mistrza Hiszpanii. Cubarsi ma póki co dwa tytuły mistrzowskie w La Liga. Do pierwszej drużyny wprowadził go Xavi Hernandez, rozwinął się jednak u Hansiego Flicka.

Na początku kariery był chudy jak patyk, teraz zmężniał. Na wciąż dziecięcej twarzy ma bliznę, ślad po piłkarskim bucie. To pamiątka z Ligi Mistrzów, z meczu wyjazdowego w 2024 roku z Crveną zvezdą w Belgradzie. Został kopnięty w twarz, po spotkaniu założono mu 10 szwów. Barcelona wygrała 5:2, dwa gole zdobył w tamtym meczu Robert Lewandowski.

Do wielkiej piłki wprowadzał Cubarsiego Bask Inigo Martinez, kolega z Barcelony. Ale przed minionym sezonem odszedł do Saudi Pro League, bo dostał propozycję nie do odrzucenia pod względem finansowym. W Arabii Saudyjskiej grał też przez dwa lata naturalizowany Hiszpan Aymeric Laporte - w Al-Nassr z Cristiano Ronaldo. Latem ubiegłego roku wrócił do Athletic Bilbao, czyli klubu, który go wychował. Na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku Laporte i Cubarsi tworzą parę środkowych obrońców, która pomogła pobić rekord Unaiowi Simonowi. Bramkarz Hiszpanii nie puścił gola przez 650 minut, co jest najlepszym wynikiem w historii finałów mistrzostw świata.

Laporte i Cubarsi są na tym mundialu liderami klasyfikacji dla zawodników najczęściej odbierających piłkę na połowie przeciwnika. Hiszpania często stosuje atak pozycyjny, jej linia obrony ustawiona jest bardzo wysoko. Niekiedy na linii środkowej boiska lub nawet na połowie rywala. Po stracie piłki trzeba ją natychmiast odzyskać, stosując wysoki pressing. Obaj stoperzy La Roja są w tym elemencie bardzo efektywni.

Cubarsi posiada też atuty ofensywne i to nie tylko w walce powietrznej. Jako absolwent akademii Barcelony potrafi wyprowadzać i rozegrać piłkę. Także długim, celnym podaniem. W drugiej połowie starcia z Belgią o półfinał mundialu zagrał prostopadle do Lamine’a Yamala, który znalazł się sam przed Thibautem Courtoisem. Przegrał jednak pojedynek z belgijskim bramkarzem, a potem sędziowie odgwizdali jeszcze minimalną pozycję spaloną. Podanie od Cubarsiego przez pół boiska było jednak znakomite.

Pau zaliczył potem asystę przy zwycięskim golu Mikela Merino w 88. min. Po jego uderzeniu z dystansu rezerwowy bramkarz Belgii Senne Lammens wypuścił piłkę z rąk, a napastnik Arsenalu wbił ją do siatki.

Wcześniej, w 41. minucie, Cubarsi nie zablokował jednak Charlesa De Ketelaere, który strzałem głową dał Belgom wyrównanie. To jedyna bramka, jaką Hiszpania straciła na razie na tych mistrzostwach. Gra w defensywie jest siłą drużyny De la Fuente. To kluczowa sprawa, bo we wtorkowym półfinale (o godz. 21 czasu polskiego) La Roja zmierzy się z Francją, czyli zespołem, który zdobył na tym turnieju już 16 bramek. O jedną więcej ma tylko Argentyna, ale obrońcy tytułu aż trzy zdobyli w dogrywkach, których zawodnicy Didiera Deschampsa nie musieli rozgrywać. Wszystkich dotychczasowych rywali pokonywali gładko.

Hiszpania wierzy, że tym razem będzie inaczej. Ostatnie dwa mecze tych drużyn, na Euro 2024 i w Lidze Narodów, kończyły się przecież zwycięstwami La Roja.