Tak Sabalenka potraktowała trenera
Do turnieju WTA Finals zostało jeszcze kilka dni. Najlepsze tenisistki świata korzystają z wolnych chwil. I choć nie zapominają o treningach - pozwalają sobie też na bardziej wyluzowane podejście do obowiązków. Takim sposobem do sieci trafiło nagranie, na którym widać Arynę Sabalenkę... chodzącą po plecach swojego trenera! "Nic mu nie jest" - zapewniła liderka rankingu WTA.
Aryna Sabalenka
Screen serwis X - MariahSal

Czołowe tenisistki korzystają z kilku dni wolnych od zmagań na korcie. Iga Świątek czas przed zamykającym sezon turniejem WTA Finals spędziła pracowicie. Nie zabrakło też chwili odpoczynku mentalnego - Polka znajdowała ukojenie, spacerując po lesie.

Podobnie do luźniejszego okresu podeszła liderka światowego rankingu, Aryna SabalenkaJakiś czas temu wrzuciła zdjęcia z wakacji spędzonych z przyjaciółką z kortu, Hiszpanką Paulą Badosą. "Bardzo potrzebny babski dzień z moją najlepszą przyjaciółką" - opisała wypad do Dubaju na Instagramie. Nie oznacza to, że Białorusinka odpuściła ciężkie treningi. Pozwoliła sobie jednak na chwilę luźniejszego podejścia do ćwiczeń.

W mediach społecznościowych Sabalenki pojawiło się nagranie, na którym widać 27-latkę... chodzącą po plecach swojego trenera!  Do filmu Białorusinka dodała komentarz, w którym zapewnia, że leżącemu na ziemi mężczyźnie nie dzieje się nic złego. Można to zresztą uznać za pewien rodzaj treningu równowagi - Sabalenka z trudem utrzymuje prostą postawę.

Aryna Sabalenka chodząca po trenerze
Aryna Sabalenka chodząca po trenerzeScreenshot championnat

Turniej WTA Finals, w którym zmierzy się osiem najlepszych tenisistek bieżącego sezonu, rozpocznie się 1 listopada. W gronie faworytek do końcowego zwycięstwa znajduje się zarówno Iga Świątek, jak i Aryna Sabalenka. Skład zawodów uzupełniły Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys, Jasmine Paolini oraz Jelena Rybakina.

