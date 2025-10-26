Linda Noskova do finału w Tokio awansowała bez gry. Niedługo przed planowym rozpoczęciem spotkania gruchnęły wieści o wycofaniu się Jeleny Rybakiny z turnieju. Kazaszka już wcześniej wypełniła swój plan - dotarcie do półfinału zagwarantowało jej miejsce w zamykającym sezon WTA Finals. Belinda Bencic z kolei w trzysetowym boju pokonała Sofię Kenin 7:6(5), 3:6, 6:2.

Pierwszy set tokijskiego finału zaczął się od wyrównanej gry. Obie tenisistki wygrały po dwa gemy serwisowe. Druga część seta to był teatr jednej aktorki. Od stanu 2:2 sytuację na korcie w pełni kontrolowała Bencic. W ostatnich czterech gemach przegrała zaledwie cztery piłki, dwukrotnie przełamała Noskovą i wygrała partię 6:2.

Drugi set był bardzo podobny do pierwszego. Tu też rozpoczęło się od utrzymywania własnego serwisu zarówno przez Szwajcarkę, jak i przez Czeszkę. Przy stanie 2:2 Noskova nie wykorzystała aż pięciu break pointów, kolejne dwa zmarnowała w pozostałych gemach serwisowych rywalki. Bencic z kolei wykorzystała jedyną szansę na przełamanie i zwyciężyła 6:2, 6:3.

Amulet pomógł Bencic

Po meczu Belinda Bencic podziękowała kibicom, którzy w końcu mogli obejrzeć jej triumf w Japonii - To cudowne uczucie grać przed taką widownią. Ostatni raz tu wygrałam na igrzyskach, kiedy trybuny były puste. Teraz była zupełnie inna atmosfera, znakomicie było pokazać się przed wami. Uwielbiam grać w Japonii i jestem przeszczęśliwa, że w końcu wygrałam ten turniej.

Szwajcarka pochwaliła też swoją dzisiejszą rywalkę - Świetnie grałaś w ostatnich tygodniach. Jesteś znakomitą tenisistką, z pewnością wygrasz wiele tytułów. To przyjemność dzielić z tobą kort. Gratulacje dla ciebie i całego sztabu. - powiedziała Bencic, która na koniec... podziękowała obecnej na trybunach w Tokio szwagierce. - To mój amulet!

Dla Bencic jest to drugi tytuł zdobyty w tym roku. Dotarła też do półfinału Wimbledonu. Te wyniki pozwoliły jej awansować na jedenaste miejsce w rankingu WTA. Szwajcarka wróciła do gry pod koniec zeszłego sezonu po przerwie macierzyńskiej. Gdy rozpoczynał się sezon, Bencic plasowała się na 421. miejscu.

Linda Noskova z kolei zagrała w swoim drugim finale w tym miesiącu. Na początku października w Pekinie uległa 0:6, 6:2, 2:6 Amerykance Amandzie Anisimovej. Po turnieju w Tokio zapewniła sobie awans na najwyższą w karierze, trzynastą lokatę w rankingu. Jeszcze kilka tygodni była pod koniec trzeciej dziesiątki.