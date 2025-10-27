Bolesne słowa o Hurkaczu. "On został zostawiony sam sobie"

11 czerwca tego roku, czyli ponad cztery miesiące temu - to właśnie wtedy Hubert Hurkacz (76. ATP) ostatni raz pojawił się na korcie. Półfinalista Wimbledonu z 2021 roku w turnieju w 's-Hertogenbosch pokonał Hiszpana Roberto Bautistę Aguta 7:6 (7:2), 6:4. Od tamtej pory Hurkacz z powodów zdrowotnych nie pojawił się już na korcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Co za słowa o Hurkaczu. "On został zostawiony sam sobie"

Na temat Huberta Hurkacza wypowiedział się teraz Piotr Woźniacki, ojciec Caroline, znanej duńskiej tenisistki.

- Hubert płaci cenę między innymi dlatego, że chciał wystąpić na olimpiadzie. Po zabiegu moim zdaniem za szybko podjął rehabilitację, która była obciążeniem. I raz, że niestety i tak nie wystąpił na igrzyskach, a ponadto pojawiły się konsekwencje, trwające do dziś. Myślę, że teraz podjął mądrą decyzję, iż nie ma co się siłować i jeździć pod koniec sezonu na turnieje. Uważam, że to jest właściwa decyzja i teraz trzeba tylko trzymać kciuki, by to wszystko mu się ułożyło - powiedział Woźniacki w rozmowie z "Interią".

Dodał również, że Hubert Hurkacz sam podejmuje pewne decyzje.

- On został zostawiony sam sobie. To, co on teraz robi, czyni tylko i wyłącznie dzięki temu, że sam podejmuje pewne decyzje i stać go na to, by się sobą zająć. A on chciał zrobić wszystko, aby wystąpić na olimpiadzie. I jeszcze na niego psioczyli, dlaczego nie pojechał. Hubert zrobił wszystko, co mógł, by wystąpić, a wyszło na to, że najgorzej zrobił dla siebie. Będę powtarzał, z tym problemem został sam oraz z podejmowaniem dalszych decyzji. Tyle i aż tyle, taka jest prawda - dodał Woźniacki.

Zobacz także: Dramatyczny finał! Polka pokazała, co potrafi. Wielki triumf w Chinach

Huber Hurkacz w tym sezonie ma bilans: 15 zwycięstw i 12 porażek.