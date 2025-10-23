Świątek nagle ogłosiła przed końcem sezonu. "Ostatni wysiłek"

Iga Świątek nadal ma przerwę od grania. Po raz ostatni kibice oglądali ją na kortach w Chinach, gdzie odpadała już w 1/8 finału w Pekinie, a następnie w ćwierćfinale w Wuhan. Ostatni mecz rozegrała 10 października przeciwko Jasmine Paolini i przegrała go 1:6, 2:6. Od tamtej pory było o niej dość cicho. Teraz tenisistka w końcu dała o sobie znać.

Świątek pokazała się przed WTA Finals. "Dziewczyna z sąsiedztwa"

W czwartek podzieliła się z fanami specjalnym postem na Instagramie, w którym pokazała, jak spędzała minowe dni. Wstawiła kilka zdjęć, a na jednym z nich widzimy, jak w kurtce i ciepłej czapce spaceruje po lesie. Na pozostałych możemy zobaczyć ją podczas treningów na sali. - Ten tydzień upłynął pod znakiem ciężkiej pracy i regeneracji. Jeszcze jeden ostatni wysiłek przed WTA Finals - napisała.

A zatem Świątek wciąż bardzo profesjonalnie podchodzi do swojej pracy, mimo że do końca sezonu zostało niewiele czasu i wiele osób mogłoby już myśleć o wakacjach. Docenili to także jej fani. - Uwielbiam to, jak jesteś twardo stąpająca po ziemi. Dziewczyna z sąsiedztwa. Skupiona i mądra. Bez popisywania się, bez biżuterii od stóp do głów, po prostu dziewczyna, którą kochamy - napisała jedna z komentujących. - Najbardziej autentyczna, prawdziwa, inteligentna, intelektualna, mądra, słodka i zabawna osoba w tourze dodała druga. - Najlepsza tenisistka naszej generacji - skomentował inny. Wielu zaś życzyło jej powodzenia na następnych zawodach.

Do wspomnianego turnieju pozostało dokładnie 9 dni. WTA Finals odbywać się będzie od 1 do 8 listopada w stolicy Arabii Saudysjkiej - Rijadzie. Wystąpi w nim jedynie osiem najlepszych tenisistek tego sezonu. Dla Świątek będzie to ostatni indywidualny występ w tym roku. Później czeka ją jeszcze gra w barwach reprezentacji Polski podczas zawodów Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim (14-16 listopada).