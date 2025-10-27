Stało się! Świątek ukarana przez WTA. Jest potwierdzenie

4 - w tylu imprezach rangi WTA 500 zagrała w kończącym się sezonie Iga Świątek. Stowarzyszenie Kobiecego Tenisa wymaga od zawodniczek co najmniej sześciu takich startów, a za niewypełnienie tego wymogu wyciąga konsekwencje, widoczne w światowym rankingu.

Iga Świątek "ukarana" przez WTA. Tak wpływa to na światowy ranking

"(Polka - red.) jedno karne zero otrzymała w (poprzedni - red.) poniedziałek, przez to straciła 65 punktów za trzecią rundę w Rzymie. Drugie zero zajmie miejsce 108 punktów za ćwierćfinał w Stuttgarcie, kolejny najsłabszy jej występ w sezonie" - pisał dziennikarz Sport.pl Dominik Senkowski, tłumacząc kontrowersyjne zasady punktowania.

Czemu kontrowersyjne? Dobrze widać to na przykładzie Aryny Sabalenki, która wystąpiła w trzech turniejach rangi WTA 500. Zatem pierwsze "karne zero" otrzymała dwa tygodnie temu, lecz pozostało ono bez konsekwencji, gdyż... ogólnie rozegrała za mało turniejów. Dopiero minionym tygodniu straciła 10 pkt za drugą rundę w Dosze, a w poniedziałek 120 pkt za trzecią rundę w Dubaju.

Jakie ma to skutki? "W najnowszej aktualizacji zestawienia WTA prowadząca Aryna Sabalenka ma 1675 pkt przewagi nad drugą Igą Świątek. Obie straciły dodatkowo 'oczka' za WTA Finals 2024 - po 400 pkt. Przez ostatnie dwa tygodnie Polka i jej największa rywalka nie występowały, przygotowują się do ostatnich zawodów w bieżącym sezonie i nie miały punktów do obrony, a mimo to przewaga tej drugiej wzrosła o 43 pkt" - wyjaśniał Dominik Senkowski.

A jak wygląda najnowsze zestawienie? Jak wspomniano wyżej, obie zawodniczki straciły taką samą liczbę punktów za WTA Finals, jednak Polka tym razem straciła nieco mniej "karnych" punktów i zbliżyła się do liderki o 12 pkt w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Jednak ta niewielka korzyść nie powinna przysłaniać szerszej perspektywy.

Ranking WTA z 27 października 2025

1. Aryna Sabalenka - 9870 pkt

2. Iga Świątek - 8195 pkt

3. Coco Gauff - 6563 pkt

4. Amanda Anisimova - 5887 pkt

5. Jessica Pegula - 5183 pkt

6. Jelena Rybakina (+1) - 4350 pkt

7. Madison Keys (+1) - 4335 pkt

8. Jasmine Paolini (-2) - 4325 pkt

9. Mirra Andriejewa - 4319 pkt

10. Jekaterina Aleksandrowa - 3375 pkt

...

54. Magda Linette (+2) - 1089 pkt

59. Magdalena Fręch (+2) - 1051 pkt

125. Maja Chwalińska (-1) - 618 pkt

126. Katarzyna Kawa (+1) - 609 pkt

147. Linda Klimovicova (+1) - 514 pkt

Obecne zasady mogą być zastanawiające. "Sprawiają, że jeśli nie zagrasz we wszystkich sześciu turniejach WTA 500 w danym sezonie, to najkorzystniej jest w innych zawodach odpaść kilka razy dość szybko - jak Sabalenka" - zauważył Dominik Senkowski.

Przypomnijmy, że do grona imprez obowiązkowych dla najlepszych tenisistek zaliczają się: cztery Wielkie Szlemy, dziesięć rangi WTA 1000 oraz sześć rangi WTA 500. Polce do spełnienia limitu zabrakło tylko dwóch z tej ostatniej grupy, podczas gdy liderce rankingu trzech o najniższej randze z wymienionych oraz dwóch "tysięczników" (wycofała się z Montrealu i Pekinu). Za absencję w tych ostatnich nic nie straci, co zwiększa absurdalność sytuacji, na której dużo więcej traci 24-latka.

"Regularność Świątek w zachodzeniu wysoko w prawie każdym turnieju mści się na niej, co nie ma nic wspólnego z duchem sportu. Jest w ten sposób karana przez regulamin, który zakłada, że za brak występu w imprezach WTA 500 są odbierane punkty za najsłabsze rezultaty, ale już za nieobecność na turniejach WTA 1000 - a więc jeszcze wyższej rangi - takich konsekwencji nie trzeba się obawiać. Gdzie tu logika? Działacze robią wiele, by zmusić najlepsze zawodniczki do występowania w turniejach niższej rangi - 500. Ma to sens, by nie tylko największe zawody mogły się rozwijać, ale czy bat w postaci surowych zasad tworzenia rankingu to najlepsze rozwiązanie? Można mieć wątpliwości [...] To pozbawianie punktów za konkretne starty, wysiłek fizyczny włożony przez Polkę (i inne tenisistki - red.) na danym turnieju" - podsumował Dominik Senkowski.

O kolejne punkty Aryna Sabalenka, Iga Świątek i sześć kolejnych czołowych tenisistek światowego rankingu powalczą w WTA Finals. Ten turniej zostanie rozegrany w dniach 1-8 listopada w Rijadzie.