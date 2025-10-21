Zdjęcia Sabalenki niosą się po świecie. Tylko zobacz, kto jest obok niej

W sezonie 2025 został już tylko jeden istotny turniej - mowa o WTA Finals, które odbędzie się w dniach 1-8 listopada w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Tam okaże się, która tenisistka była najlepsza w tym roku. Pewny udział w WTA Finals ma już siedem tenisistek - Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff, Jessica Pegula, Amanda Anisimova, Madison Keys i Jasmine Paolini. Wygląda na to, że kwestią czasu jest dołączenie Jeleny Rybakiny do tego grona, ponieważ Mirra Andriejewa nie gra już w żadnych turniejach w sezonie, a Rybakina zagra w turnieju WTA 500 w Tokio.

Sabalenka pozuje w bikini na wakacjach. Ze swoją przyjaciółką. "Bratnia dusza"

Większość czołowych tenisistek zakończyła już swoje starty w sezonie 2025, czekając na WTA Finals. W tym gronie jest Sabalenka, która odpoczywa na wakacjach wraz ze swoją przyjaciółką, a więc z Hiszpanką Paulą Badosą. "Bardzo potrzebny babski dzień z moją najlepszą przyjaciółką" - napisała Sabalenka na Instagramie. Tenisistki wypoczywają w hotelu Atlantis the Royal w Dubaju, a na większości zdjęć widać, jak w bikini korzystają z dobrej pogody oraz basenu w swoim apartamencie.

"Sabalenka i jej tenisowa bratnia dusza pokazują oszałamiające figury w bikini i cieszą się słonecznymi wakacjami. Gwiazdy tenisa zyskały już przydomek 'Sabadosa' i zyskały sympatię fanów" - napisał dziennik "The Sun".

Badosa nie wygrała ani jednego turnieju w tym sezonie. Jej najlepszym wynikiem był półfinał Australian Open, w którym przegrała 4:6, 2:6 z Sabalenką. Ostatnio Hiszpanka częściej zmagała się z problemami zdrowotnymi. Choćby przy okazji meczu z Karoliną Muchovą w turnieju WTA 1000 w Pekinie Badosa musiała skreczować. Pod koniec września br. Badosa poinformowała kibiców, że zakończyła już starty w tym sezonie.

"Bez względu na to, ile przeszkód stanie na mojej drodze, obiecuję wam jedno: będę walczyć, będę się starać i będę szukać drogi powrotnej. Wasze wsparcie podtrzymuje mnie, gdy sytuacja staje się trudna, a wasza wiara dodaje mi odwagi, gdy pojawiają się wątpliwości. Nie ma nic wspanialszego niż wejście na kort tenisowy i zobaczenie was wszystkich stojących za mną" - napisała Badosa w oświadczeniu na Instagramie.

Jeżeli Sabalenka wygra WTA Finals, to będzie jej piąty wygrany turniej w tym sezonie. Wcześniej Białorusinka wygrała turnieje w Brisbane, Miami i Madrycie, a także wielkoszlemowy US Open.

Świątek pracuje przed WTA Finals. "Kolejny blok treningowy"

A co dzieje się u Igi Świątek? Polka pokazuje w mediach społecznościowych, że nie zrobiła sobie dłuższego odpoczynku tak jak Sabalenka i ciężko pracuje, żeby być gotową na WTA Finals. "Kolejny blok treningowy zaliczony" - pisze Świątek na Instagramie.

Relacje tekstowe na żywo z WTA Finals w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.