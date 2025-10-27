Fatalne wieści! Gwiazda tenisa straciła gigantyczne pieniądze

Simona Halep przez lata była jedną z czołowych tenisistek świata. W trakcie swojej kariery Rumunka dwukrotnie zwyciężała w turniejach wielkoszlemowych, była też liderką rankingu WTA przez 64 tygodnie - w tym na zakończenie 2017 i 2018 roku. Na kortach zarobiła przeszło 40 milionów dolarów.

Kariera Halep jednak dobiegła końca w fatalny sposób. Podczas US Open w 2022 roku w jej organizmie wykryto zakazany przez Światową Agencję Antydopingową roxadustat. Została zawieszona na cztery lata. Rumunka była w stanie zaskarżyć tę decyzję, a okres banicji skrócono do kilku miesięcy. Powrót na kort po tym okresie był jednak nieudany. Halep wygrała tylko jedno z siedmiu rozegranych spotkań. Po porażce z Lucią Bronzetti w turnieju w Kluż-Napoce ogłosiła zakończenie kariery.

Od tej decyzji minęło już osiem miesięcy i Simona Halep nie wydaje się tęsknić za tenisem. Portal Digisport.ro podaje, że Rumunka kupiła nową posiadłość za ponad 600 tysięcy euro. Kluczowa okazała się lokalizacja blisko pól golfowych, gdyż golf stał się nowym hobby byłej tenisistki.

Na tym samym portalu można przeczytać, że majątek Halep skurczył się w ostatnim czasie o 18 milionów dolarów! Dziennikarze powołują się na amerykański serwis Celebrity Net Worth, szacujący wartości wielu znanych osób z całego świata. Rumunka wciąż ma posiadać aktywa warte 30 milionów dolarów.

W rumuńskich mediach sugeruje się, że za ten spadek mogą odpowiadać sądowe batalie związane z zawieszeniem za doping. Jeden z portali podaje informację, że Halep pozwała producenta zażywanych przez nią suplementów - w ten właśnie sposób zakazana substancja miała znaleźć się w jej organizmie. Innymi powodami mogą być liczne inwestycje - zwłaszcza w branży hotelarskiej - oraz strata wielu kontraktów reklamowych.