NIespodzianka w meczu Majchrzaka! Pierwszy set trwał 60 minut

Ostatnie wyniki Kamila Majchrzaka pozostawiały wiele do życzenia. Polak nie wygrał żadnego z sześciu ostatnich meczów. Ta niepokojąca seria rozpoczęła się 22 kwietnia od porażki 7:5, 4:6, 4:6 z Duńczykiem Elmerem Mollerem w eliminacjach do turnieju w Madrycie. Potem Majchrzak przegrywał mecze w Madrycie, Rzymie, wielkoszlemowym Roland Garros, a także w Challengerach w Birmingham oraz Ilkley. Szansa na przerwanie tej serii pojawiła się w eliminacjach do turnieju ATP w Eastbourne. Obu zawodników dzieliło 45 miejsc w rankingu.

Majchrzak odpada w kwalifikacjach. Miał piłkę setową w tie-breaku

Pierwszy set tego spotkania trwał równo godzinę. W trzecim gemie Majchrzak obronił trzy break pointy, a sześć gemów później znów obronił trzy okazje do przełamania. Wszystko wyjaśniło się w tie-breaku. Majchrzak wygrywał 6:5 i miał piłkę setową, natomiast jej nie wykorzystał. Brooksby wygrał tie-breaka 9:7, wykorzystując drugą piłkę setową. Amerykanin zdobywał dużo więcej punktów po serwisie, a także miał lepszy procent pierwszego serwisu (81 proc.).

W trzecim gemie drugiego seta Majchrzak miał break pointa, ale Amerykanin doprowadził do równowagi. Kluczowym dla losów całego meczu okazał się ósmy gem, w którym Polak został przełamany przez swojego przeciwnika. Po 101 minutach Brooksby awansował do ostatniej rundy eliminacji w Eastbourne, wygrywając 7:6 (7), 6:3 z Majchrzakiem.

Brooksby zagra o awans do głównej drabinki turnieju w Eastbourne z Australijczykiem Aleksandarem Vukiciem. To był siódmy mecz z rzędu, który Majchrzak przegrał w ostatnich dniach.

Wielkoszlemowy Wimbledon rozpocznie się 30 czerwca i potrwa do 13 lipca. Majchrzak nie będzie musiał grać w kwalifikacjach, bo jest już pewny, że znajdzie się w głównej drabince turnieju. Majchrzak pozna swojego pierwszego rywala na Wimbledonie podczas losowania, które odbędzie się 27 czerwca. Najlepszy wynik Kamila w tym turnieju to pierwsza runda, w której grał w 2019 i 2022 r.