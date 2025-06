Tak podsumowali Świątek przed Bad Homburg. "Na jej szczęście"

Iga Świątek rozpoczyna sezon na trawie. W ramach przygotowań do Wimbledonu weźmie udział w startujących w niedzielę zawodach WTA 250 w Bad Homburg. Rozstawiona z numerem 4 Polka już poznała turniejową drabinkę. Swoimi przewidywaniami podzielił się za to portal tennis365.com. Jego zdaniem Świątek jest główną faworytką do gry w półfinale, gdzie może dojść do "polskiego" starcia.