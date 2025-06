As serwisowy i koniec! Ależ sensacja w Berlinie. Sabalenka wyrzucona

Aryna Sabalenka nie wygra turnieju WTA 500 w Berlinie. W sobotnim półfinale doszło do sporej niespodzianki. Liderka światowych list nie dała rady rewelacyjnej Markecie Vondrousovej. Wracająca do znakomitej formy, była triumfatorka Wimbledonu, nie raz doprowadzała Białorusinkę do wściekłości. Ostatecznie wygrała 6:2, 6:4 i to ona zagra o końcowy triumf.