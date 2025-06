Ogłosili światu nowego "partnera" Świątek. Tak go opisała

Turniej miksta w Nowym Jorku za sprawą organizatorów US Open przejdzie w tym roku rewolucję. Przede wszystkim: zaplanowano go na termin 19-20 sierpnia, kiedy zawody w grze pojedynczej rozpoczną się dopiero 24 sierpnia. A poza tym, zmniejszono też o połowę liczbę uczestników i przekonano do udziału największe gwiazdy tenisa, odrzucając na bok specjalistów od debla. W tym gronie znalazła się właśnie Iga Świątek, a także Novak Djoković, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka czy Qinwen Zheng. Można powiedzieć, że z "dużych nazwisk" będzie brakować tylko Cori Gauff.

Iga Świątek i Casper Ruud. Niespodziewany duet na US Open

Dobór zawodników w pary nie był przypadkowy. Wielu tenisistów będzie grać ze swoimi rodakami (na przykład Jasmine Paolini oraz Lorenzo Musetti albo Olga Danilović oraz Novak Djoković). Mamy też duet, który w "prawdziwym życiu" znajduje się w związku, czyli Stefanos Tsitsipas - Paula Badosa. Co natomiast łączy Igę Świątek i Caspera Ruuda? Niby niewiele, ale po tym, jak Polka ciężko przeżyła porażkę z Gauff w półfinale turnieju w Madrycie, to właśnie Norweg odezwał się do niej za pośrednictwem portalu X.

- Hej, Iga. Głowa do góry. Tak jak miliony inny ludzi, kocham oglądać, jak grasz. To nie był dzisiaj twój dzień, ale inspirujesz wielu i wrócisz silniejsza, niż kiedykolwiek - napisał wtedy Ruud.

Jak się okazuje: Polka nie zapomniała 26-latkowi tego gestu. W rozmowie z Tennis Channel tak wypowiedziała się na jego temat: - Jest wspaniałym człowiekiem, skromnym i życzliwym. To prawdziwy dżentelmen. Casper mnie inspiruje. Cieszę się, że na US Open zagramy mecze miksta. I cieszę się też, że wygrał turniej w Madrycie, bo śledziłem jego mecze. Grał niesamowicie i zdecydowanie na to zasłużył - zakończyła raszynianka.

Wszystko więc wskazuje na to, że Ruud i Świątek w trakcie US Open nie będzie brakować boiskowej chemii. Co ciekawe - ta dwójka wystąpiła już w tym samym meczu miksta, ale po przeciwnej stronie siatki. Miało to miejsce pod koniec zeszłego roku, kiedy Iga grająca razem z Janem Zielińskiem pokonała w United Cup Caspera oraz Ulrikke Eikeri.