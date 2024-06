Novak Djoković może zszokować wszystkich. On jest niemożliwy

5 czerwca Novak Djoković poddał się operacji kolana po wycofaniu się z Roland Garros. Serbski tenisista miał pauzować kilka tygodni, przez co opuściłby tegoroczny Wimbledon, ale niespodziewanie pojawił się na kortach All England Club w Londynie. W niedzielę trenował, co może sugerować, że jego brak w imprezie nie jest jeszcze przesądzony.

