10 miesięcy koszmaru. Wielka rywalka Świątek wraca do gry

Karolina Muchova to bardzo utalentowana tenisistka, która przez swój wszechstronny sposób gry zaskarbiła sobie sympatię wielu fanów. Jest jednak zawodniczka bardzo podatną na kontuzję. Czeszka w ubiegłym roku docierała do finału Roland Garros - przegrany 2:6, 7:5, 4:6 z Igą Świątek - półfinału US Open czy finału WTA 1000 w Cincinnati. Została także ósmą zawodniczką świata i wydawało się, że na dobre doskoczyła do światowej czołówki. Sezon 2024 jest jednak dla niej na razie ogromnym rozczarowaniem.

Wielka rywalka Świątek wraca do gry. 10 miesięcy koszmaru

Problem z nadgarstkiem odezwał się już pod koniec ubiegłego roku, przez co Muchova straciła WTA Finals. Dopiero w lutym okazało się, że potrzebna będzie operacja. - Oczywiście na początku byłam trochę - no, może bardziej niż trochę - sfrustrowana. Po tak wspaniałym sezonie czułam się świetnie na korcie. Chciałam kontynuować grę, ale nagle nastąpiła przerwa - przyznała Czeszka w rozmowie z WTA. - Kiedy już dowiedziałam się, że jest operacja i że będę miał trochę wolnego czasu, po prostu próbowałam zaakceptować to i skupić się na kolejnych krokach i tym, co mogłam zrobić - kontynuowała.

Karolina Muchova ujawniła, że pierwotny przewidywany termin jej powrotu to sierpień, jednak jej ciężka praca podczas rehabilitacji opłaciła się i dostała zielone światło od lekarzy na wcześniejszy powrót. Teraz przygotowuje się do Wimbledonu, gdzie jest dwukrotną ćwierćfinalistką i będzie reprezentować Czechy na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Pierwszym przystankiem po powrocie jest jednak turnieju WTA 250 w Eastbourne.

- Minęło trochę czasu i wiem, że trudno jest po prostu wrócić i wskoczyć na wyższy poziom. Nie mogę oczekiwać, że osiągnę taki poziom, na jakim byłam w zeszłym roku. Chciałabym, ale myślę, że będę potrzebowała kilku meczów i trochę czasu, aby ponownie nabrać formy - powiedziała 27-latka, która jednak nie traci entuzjazmu. - Kiedy udało mi się wyciągnąć rękę z bandaża, nadal nią nie poruszałam. To było szaleństwo. W tamtym momencie pomyślałam: "Ok, chyba już nigdy nie będę trzymać rakiety. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę trzymała widelec". To było naprawdę, naprawdę słabe - podsumowała.

We wtorek w Eastbourne Karolina Muchova swój pierwszy mecz rozegra z Eliną Awanesian. Zwyciężczyni tego pojedynku zagra w drugiej rundzie z Magdą Linette.