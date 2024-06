Fatalne prognozy ws. urazu Djokovicia. Możliwy najczarniejszy scenariusz

Novak Djoković wzbudził we wtorek prawdziwą sensację. W nieoczekiwanych okolicznościach pożegnał się z tegorocznym French Open. - Djoković wycofał się z Roland Garros z powodu kontuzji prawego kolana. Życzymy Novakowi szybkiego powrotu do zdrowia - przekazali organizatorzy w oficjalnym komunikacie. Teraz o urazie 37-latka wiadomo już nieco więcej i niestety nie są to pozytywne informacje.

Nowe wieści ws. zdrowia Novaka Djokovicia. Czarna wizja

Problemy Serba pojawiły się w meczu IV rundy przeciwko Francisco Cerundolo (27. ATP). W trakcie wyczerpującej prawie pięciogodzinnej batalii Djokovć wziął przerwę medyczną i miał opatrywane kolano. Mimo to wrócił do gry i ostatecznie wygrał w pięciu setach. Po spotkaniu przeszedł badania i wyszło, że naderwał łąkotkę przyśrodkową w prawym kolanie.

Złe wieści w sprawie urazu Djokovicia przekazał serbski dziennik "Kurir". Jak czytamy, tenisista najprawdopodobniej będzie musiał przejść operację, ale o szczegółach ma poinformować osobiście podczas specjalnej konferencji prasowej. Gazeta nie ma jednak wątpliwości, że rekonwalescencja potrwa zdecydowanie dłużej niż w przypadku młodszych zawodników. Jak długo będzie więc pauzował?

Koszmar Djokovicia. Te imprezy przejdą mu koło nosa

Dziennikarze zakładają, że będzie to okres od trzech do sześciu miesięcy. Dla Djokovicia rysują się więc fatalne perspektywy. Nie dość, że już na pewno straci prowadzenie w rankingu ATP na rzecz Jannika Sinnera (2. ATP), to na dodatek nie zagra w dwóch arcyważnych turniejach. Za miesiąc rusza bowiem wielkoszlemowy Wimbledon, za to od 27 lipca do 4 sierpnia potrwa turniej tenisowy w ramach igrzysk olimpijskich w Paryżu. Na oba nie zdąży się więc wykurować.

Djoković w Paryżu stracił także okazję na obronę tytułu sprzed roku. Jego wycofanie sprawiło, że bez gry w półfinale zameldował się Casper Ruud (7. ATP). O finał zmierzy się z lepszym z pary Alexander Zverev (4. ATP) - Alex De Minaur (11. ATP). Panowie wyjdą na kort w środę wieczorem.