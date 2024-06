Iga Świątek popełniła błąd przed Wimbledonem? "To jest specyficzne"

Sezon na mączce był dla Igi Świątek nieustającym pasmem sukcesów. Wygrała turnieje w Madrycie i Rzymie oraz wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Na paryskie korty wróci na przełomie lipca i sierpnia, by walczyć o olimpijski medal. Jednak zanim igrzyska w stolicy Francji, musi zagrać w innym turnieju Wielkiego Szlema, Wimbledonie. Korty trawiaste nie są ulubioną nawierzchnią Polki, choć poprawia się tutaj z roku na rok.

Iga Świątek będzie miała wyzwanie w Londynie

Iga Świątek nie zagrała ani jednego turnieju na trawie przed występem w Wimbledonie. Liderka światowego rankingu miała wystartować w Berlinie, ale ostatecznie się wycofała. Swoją decyzję tłumaczyła zmęczeniem fizycznym i psychicznym po naprawdę intensywnej wiośnie na kortach ziemnych, potrzebowała się zregenerować.

Ze względu na brak możliwości złapania rytmu meczowego na trawiastych kortach aklimatyzacja może być nieco trudniejsza. Zresztą wiele zawodniczek i zawodników ma problem z dobrą grą na trawie. Głównie dlatego, że nie mają zbyt wiele czasu na treningi, a samych kompleksów z trawiastymi kortami jest niewiele.

Zdaniem Klaudii Jans-Ignacik poruszanie się po trawiastym korcie jest nie lada wyzwaniem, wymaga zupełnie innej pracy mięśni. Dlatego potrzeba czasu, zanim tenisiści w pełni przestawią się na tę nawierzchnię. Niewiele jest zawodników i zawodniczek z czołówki, którzy głośno powiedzą, że lubią grać na trawie.

- To nie jest tak, jak zmiana ziemi na twarde korty czy odwrotnie. Trawa jest naprawdę specyficzna. W inny sposób się biega. Ma się wrażenie, że za chwilę się poślizgnie, więc pracuje więcej mięśni głębokich. Dlatego potrzeba czasu, żeby się na to przestawić - powiedziała komentatorka Canal+ Sport w rozmowie z WP SportoweFakty.

Innym wyzwaniem dla Świątek będzie przestawienie się z trawy z powrotem na mączkę, choć to w jej wypadku powinno być łatwiejsze, skoro obecnie jest królową światowych kortów ziemnych. Trzy razy z rzędu, a cztery razy w ogóle wygrywała Rolanda Garrosa. Do tego należy doliczyć dwa triumfy w Stuttgarcie, trzy w Rzymie i jeden w Madrycie.

- Jeżeli w głowie jest nastawienie, że to jest coś, co lubię, to na pewno przejście na mączkę będzie o wiele łatwiejsze - skomentowała Jans-Ignacik.

Tegoroczny Wimbledon potrwa od 1 do 14 lipca. Najlepszym wynikiem Igi Świątek na słynnych kortach trawiastych jest ćwierćfinał, do którego dotarła w zeszłym roku. Po Wimbledonie są w kalendarzu cztery mniejsze turnieje na kortach ziemnych. 29 lipca rozpocznie się turniej olimpijski.