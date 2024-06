Lewandowski wytknął błąd Probierzowi?! "Nie wstydzi się tego"

Reprezentacja Polski przegrała 1:3 z Austrią w drugim meczu Euro 2024 i zaprzepaściła szansę na awans do 1/8 finału. Biało-Czerwoni zagrali bardzo kiepski mecz, a szczególnie kibiców razić mogło pierwsze 20 minut gry. Wówczas Polacy stracili bramkę, byli zagubieni i oddawali pole rywalom. Żywiołowo reagował na to Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski wytknął błąd Michałowi Probierzowi. "Jest w stanie dużo zobaczyć"

Podczas pierwszej połowy spotkania realizatorzy pokazali Lewandowskiego, kiedy wstał ze swojego miejsca i podszedł do Sebastiana Mili. Kapitan reprezentacji i asystent Michała Probierza chwile dyskutowali, a niedługo później napastnik udał się na rozgrzewkę. Lewandowski nie żądał jednak wpuszczenia na boisko.

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl przekazał, że kapitan reprezentacji miał uwagi taktyczne dla sztabu szkoleniowego. 35-latek uznał więc, że musi je przekazać i wpłynąć na to, jak na boisku zachowują się jego koledzy.

- Robert przekazał swoje uwagi Sebastianowi Mili. Za mocno nasi środkowi pomocnicy - Bartosz Slisz i Jakub Piotrowski - są rozbiegani. Powinni bardziej trzymać swoje pozycje. Zwłaszcza "szóstka", czyli Slisz, powinien stać przed trójką środkowych obrońców, zabezpieczać. Tutaj była podpowiedź od Roberta Lewandowskiego - przekazał Włodarczyk.

- Lewandowski mocno interesuje się taktyką. Jara go to. Nie wstydzi się tego, że jest w stanie dużo zobaczyć. Miał w końcu spektakularnych trenerów - Guardiola, Ancelotti, Klopp, Flick. To funkcjonowanie środka pola za moment się poprawiło. "Bild" zrobił nawet cały artykuł na temat tego, że Ralf Rangnick wygrał walkę taktyczną nie z Michałem Probierzem, ale Lewandowskim - dodał dziennikarz.

W drugiej połowie Lewandowski sam pojawił się na boisku, ale nie wniósł właściwie nic i reprezentacja Polski przegrała 1:3. Na Euro 2024 Biało-Czerwoni zagrają jeszcze jeden mecz z Francją, w którym kapitan ma pojawić się na boisku od pierwszego gwizdka. Spotkanie zaplanowano na wtorek 25 czerwca o 18:00.