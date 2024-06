Kolejny piłkarz kończy karierę w kadrze. Szok na treningu reprezentacji

Kamil Grosicki przesiedział oba czerwcowe sparingi i mecz z Holandią w Hamburgu na ławce rezerwowych. Dostał 16 minut w starciu z Austrią w Berlinie, co dla wielu było zaskoczeniem. Spodziewano się, że prędzej wejdzie Michał Skóraś, ale Michał Probierz postawił w końcówce meczu na Olympiastadion na skrzydłowego Pogoni Szczecin.

Grosicki kończy z reprezentacją

Mecz z Francją może być ostatnim w karierze reprezentacyjnej dla Kamila Grosickiego. 36-latek ogłosił na ostatnim treningu w Hanowerze, że po Euro 2024 r. kończy swoją przygodę z kadrą narodową.

Wideo z momentu ogłoszenia decyzji przez Grosickiego opublikował dziennikarz Sport.pl, Dominik Wardzichowski. Sesja treningowa reprezentacji Polski zaczęła się od przemówienia skrzydłowego, potem utonął w objęciach kolegów.

"Kamil Grosicki zaczął trening od przemowy dla całej drużyny, zakończyły ją brawa, a później były uściski z każdym z kolegów. Wygląda to na pożegnanie z kadrą" - opisał na Twitterze.

Później Grosicki przekazał swoją decyzję dziennikarzom na specjalnej konferencji prasowej. Zapewnił, że chce zagrać ostatni, pożegnalny mecz w Polsce i będzie chciał porozmawiać o tym z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą.

Był ikoną reprezentacji przez lata

Kamil Grosicki był istotną postacią kadry za kadencji Adama Nawałki i Jerzego Brzęczka. Miał kilka pamiętnych momentów. To on asystował m.in. przy trafieniach Roberta Lewandowskiego ze Szkocją w Glasgow, Grzegorza Krychowiaka z Irlandią w Warszawie, Błaszczykowskiego i Lewandowskiego w fazie pucharowej Euro 2016. To Grosicki zanotował ikoniczny rajd z Rumunią w Bukareszcie.

Stracił na znaczeniu w kadrze, kiedy objął ją Paulo Sousa. Portugalczyk nie powołał go na poprzednie mistrzostwa Europy, co było dla Grosickiego ogromnym ciosem. Do drużyny przywrócił go Czesław Michniewicz. Przez ostatnie dwa lata pełnił rolę rezerwowego z dużym doświadczeniem. Ale za kadencji Fernando Santosa pojawiały się głosy, że może zakończyć karierę reprezentacyjną. Sam przyznał, że się nad tym zastanawiał.

- Wiem, że jest nowy selekcjoner, ale nawet po ostatnich swoich występach w reprezentacji, gdy wchodziłem z ławki, wydawało mi się, że wnosiłem coś pozytywnego do gry. Pod tym kątem myślałem o swojej roli w kadrze, żeby wejść w trudnych momentach i pociągnąć zespół, bo czuję się na tyle mocny. Robię wszystko, żeby być w jak najlepszej formie, i jeśli będę dobrze grał, robił liczby, to myślę, że ktoś to zauważy - komentował Grosicki w kwietniu 2023 r. na łamach "Super Expressu".

Kilka tygodni później mówił, że kadry nie porzuci. - Czuję, że dam tej reprezentacji jeszcze dużo. Gram, zdobywam bramki, asystuję. Nie mam zamiaru rezygnować z kadry. Jest dla mnie zawsze szczególna - przyznał na antenie Canal+ Sport.

- Jestem gotowy na reprezentację. Kadra zawsze była dla mnie ważna, dlatego ja się nie poddaję. Mogę jedynie dawać sygnały, że Kamil Grosicki z emeryturą nie ma jeszcze nic wspólnego. Jestem za tym, by odmładzać reprezentację i by grali w niej młodsi gracze, ale po swojej formie widzę, że jestem kadrze potrzebny - dodał w wywiadzie dla WP SportoweFakty.

Jednak czas Grosickiego w kadrze nieuchronnie zbliżał się do końca, z czego on sam zdawał sobie sprawę. - Jeśli awansu nie będzie, to marcowe zgrupowanie będę mógł pewnie określić mianem "last dance" - stwierdził. Udało się awansować na Euro, więc ten "ostatni taniec" był w czerwcu. Uznał, że to odpowiedni czas. - Zapewniam, że jeśli pojawi się grupa lepszych graczy, to będę wiedział, kiedy zejść ze scen - deklarował.

Kamil Grosicki zagrał w reprezentacji Polski 94 razy. Zadebiutował w lutym 2008 r. z meczu towarzyskim z Finlandią (1:0). W ciągu 16 lat strzelił dla kadry narodowej 17 goli, zanotował 24 asysty. 8 czerwca skończył 36 lat.