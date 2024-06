Jest decyzja ws. występu Lewandowskiego z Francją. Nie wszyscy będą zadowoleni

W meczu z Holandią Polacy pierwszy raz musieli sobie radzić bez Roberta Lewandowskiego na wielkim turnieju, odkąd ten gra dla reprezentacji. Z Austrią pierwszy raz wszedł z ławki na międzynarodowej imprezie.

Jest decyzja ws. Lewandowskiego na mecz z Francją

Według najnowszych informacji portalu meczyki.pl Robert Lewandowski ma zagrać z Francuzami od początku. Jednak plany sztabu Michała Probierza zakładają, że nie zagra pełnych 90 minut.

"Udało się ustalić, że w pierwszym składzie wyjdzie Robert Lewandowski. Kapitan drużyny narodowej nie rozegra jednak całego spotkania. Obecne plany zakładają, że na boisku spędzi 60, może 70 minut" - przekazali Tomasz Włodarczyk i Łukasz Wiśniowski.

To kolejna istotna informacja, jeśli chodzi o skład Polski na ostatni mecz na Euro. W bramce przeciwko Francji nie zagra Wojciech Szczęsny. Wiele wskazuje na to, że przeciwko "Trójkolorowym" wystąpi Łukasz Skorupski.

Niewykluczone, że dla Lewandowskiego to może być ostatnia szansa na występ na wielkim turnieju. Jeszcze rok temu pojawiały się głosy, że może po Euro skończyć karierę reprezentacyjną, choć ostatnio zapewniał, że w ogóle o tym nie myśli i wciąż chce grać w narodowych barwach.

Mimo tego, że Polacy nie grają o awans, to zapewne Lewandowski będzie chciał dać z siebie wszystko na boisku w Dortmundzie. Miał czuć się mocno zawiedziony tym, że nie udało mu się za bardzo pomóc drużynie w pierwszych dwóch meczach.

Ale wśród kibiców mogą znów urosnąć wątpliwości, czy wystawienie Lewandowskiego w pierwszym składzie to będzie dobra decyzja, skoro biało-czerwoni zagrali całkiem nieźle z Holandią, gdy nie było go w składzie. Po jego wejściu z Austrią poziom gry Polski nieco spadł. On sam ani razu nie wbiegł w pole karne, nie oddał też strzału.

Mecz Francja - Polska we wtorek o godzinie 18:00. Polacy zagrają o to, by nie być jedyną drużyną bez punktów po fazie grupowej.