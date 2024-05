Nowa para w świecie tenisa. Światowy nr 2 poderwał rosyjską piękność

Jannik Sinner (2. ATP) przeżywa najlepszy czas w karierze. Triumfował już w trzech turniejach w tym sezonie - Australian Open, ATP Rotterdam i ATP 1000 Miami. Po końcowym zwycięstwie w Miami został nowym wiceliderem rankingu ATP. Włoch wyprzedził Carlosa Alcaraza. Liderem zestawienia pozostaje Serb Novak Djoković. Do sporych zmian doszło też w życiu prywatnym Sinnera, o czym donoszą włoskie media.

Jannik Sinner znalazł nową miłość? Media nie mają wątpliwości

W ostatnich latach Sinner był związany z Marią Braccini, jednak według prasy, ich związek niedawno się rozpadł. Teraz Włoch odnalazł nową miłość. To Anna Kalinska, rosyjska tenisistka i pogromczyni Igi Świątek. Rosjanka w półfinale turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Dubaju pokonała Polkę 6:4, 6:4. - Wygląda na to, że Jannik bardzo powściągliwy i zawsze uważający, aby nie ujawniać szczegółów swojego życia spotyka się teraz ze swoją koleżanką z kortu, Anną Kalinską - czytamy na portalu "La Gazzetta Dello Sport"

Obecnie Kalinska zajmuje 26. miejsce w światowym zestawieniu. W tym roku osiągnęła życiowy sukces, kiedy to dotarła do finału zmagań w Dubaju, w którym uległa Włoszce Jasmine Paolini (12. WTA) 6:4, 5:7, 5:7.

Między partnerami są niecałe trzy lata różnicy. Ona urodziła się 2 grudnia 1998 roku, zaś Sinner 16 sierpnia 2001 roku. Jak informuje "La Gazzetta Dello Sport", Kalinska była widziana w Turynie, czyli w mieście, gdzie w ostatnim czasie przebywa Sinner. Aktualnie Włoch leczy kontuzję w klinice J Medical.

Na ten moment tenisiści nie odnieśli się do plotek, co jeszcze bardziej podkręca atmosferę wokół nich. Co ciekawe wcześniej Rosjanka była łączona z Australijczykiem Nickiem Kyrgiosem.