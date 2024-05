Koszmar wielkiej gwiazdy tenisa. Niestety. "Nie jest łatwo"

Jannik Sinner (2. ATP) rozgrywa obecnie najlepszy sezon w karierze. 22-latek w styczniu wygrał Australian Open, pokonując Daniła Miedwiediewa (4. ATP). Sinner przegrywał już 0:2, jednak finalnie udało mu się odwrócić losy meczu. W kolejnych turniejach również prezentował się solidnie: odnosił zwycięstwa w Rotterdamie i Miami, a w Indian Wells i Monte Carlo kończył na etapie półfinałów.

Oficjalnie. Sinner nie zagra na ojczyźnie. "Jest mi bardzo przykro"

Od końcówki kwietnia Jannik Sinner rywalizował w turnieju ATP 1000 w Madrycie, do którego przystępował z urazem biodra. Mimo to udało mu się wygrać trzy spotkania i awansować do ćwierćfinału. Na ten mecz Włochowi zabrakło już sił. Nawet nie rozpoczął spotkania o półfinał z Felixem Augerem-Aliassimem (35.), oddając je walkowerem z powodu kontuzji.

Po dwóch dniach Sinner przekazał w mediach społecznościowych bardzo przykre wieści. 22-latka zabraknie na turnieju ATP 1000 w Rzymie, gdzie zagrałby przed własną publicznością. Wszystko przez uraz, który okazał się dosyć poważny. "Nie jest łatwo napisać tę wiadomość, ale po ponownej rozmowie z lekarzami i specjalistami na temat moich problemów z biodrem, muszę ogłosić, że niestety nie będę mógł zagrać w Rzymie" - czytamy platformie X.

"Oczywiście jest mi bardzo przykro, że nie doszedłem do siebie. Jest to jeden z moich ulubionych turniejów. Nie mogłem się doczekać powrotu i gry u siebie przed włoską publicznością. Przyjadę do Rzymu na kilka dni i zatrzymam się na Foro Italico" - dodał. Teraz głównym celem Sinnera jest wyleczenie się na Roland Garros, który wystartuje już 20 maja.

"Dziękuję za wasze wiadomości ze wsparciem, które bardzo doceniam. Teraz będę współpracować z moim zespołem i lekarzami, aby być gotowym na Roland Garros. Do zobaczenia wkrótce" - zakończył. Na włoskim turnieju zabraknie również innej gwiazdy - Carlosa Alcaraza (3. ATP). - Muszę odpocząć, by się zregenerować i zagrać na 100 proc. bez bólu - mówił ostatnio Hiszpan. Turniej Foro Italico odbędzie się w dniach 8-19 maja.